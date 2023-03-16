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Общество
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Россияне в Херсонской области пытаются покупать алкоголь за награбленную бытовую технику

Россияне в Херсонской области пытаются покупать алкоголь за награбленную бытовую технику

Российские оккупанты продолжают массово воровать имущество с объектов государственных учреждений и предприятий и домов местных жителей на временно оккупированных территориях. Награбленными они пытались расплатиться в местных магазинах за продукты и алкоголь.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, недавно оккупанты под предлогом проведения якобы антитеррористических мероприятий проводили обыски домов местных жителей населенных пунктов оккупированной части Херсонской области, в том числе временно покинутых владельцами.

"После таких мер российские военнослужащие обычно пытались приобрести продукты и алкоголь в местных магазинах, предлагая продавцам рассчитаться украденными мелкими предметами бытовой техники, столовой посудой, ноутбуками и смартфонами", - отметила Маляр.

Она добавила, что наиболее габаритные украденные вещи – холодильники, стиральные машины, телевизоры и т.п. оккупанты вывозили военными грузовыми автомобилями, которыми доставлялись боеприпасы.

Ранее в разведке Британии сообщали, что российские мобилизованные резервисты идут на штурм вооруженными только "огнестрельным оружием и лопатами".

Автор:
Нина Комащенко