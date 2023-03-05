"Йдуть у бій з лопатами": розвідка Британії повідомила, на що робить ставку РФ під час наступу

Російське командування продовжує наполягати на наступальних діях. Це призводить до збільшення ближніх боїв за участі погано оснащеної піхоти РФ.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Як зазначається, наприкінці лютого 2023 року російські мобілізовані резервісти розповіли, що їм наказали штурмувати український бетонний опорний пункт, озброєними лише "вогнепальною зброєю та лопатами". Швидше за все йдеться про саперні лопати, які використовуються російськими солдатами для рукопашного бою.

"Смертоносність стандартної малої піхотної лопати (МПЛ-50) особливо міфологізована в Росії. З тих пір, як вона була розроблена у 1869 році, вона мало змінилася, а її подальше використання як зброї підкреслює жорстокі та низькотехнологічні бойові дії, які стали характерними для більшої частини війни", - йдеться у повідомленні.

Один із резервістів розповів, що не був готовий до бою ні фізично, ні психологічно.

"Останні дані свідчать, що в Україні почастішали випадки ближнього бою. Ймовірно, це результат того, що російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, до яких залучена в основному піхота за меншої підтримки артилерійського вогню через брак боєприпасів у Росії", - зазначили у розвідці.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов раніше повідомляв, що Росія вже отримала від Ірану пробну партію снарядів і планує завезти ще близько 20 000 боєприпасів.