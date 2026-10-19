АРМА виставить на торги лінії для розливу алкоголю: що відомо про арештовані активи на Київщині

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) готує до реалізації арештоване промислове обладнання для розливу горілки, лікеро-горілчаних виробів, коньячної продукції, сидрів, зброджених напоїв та віскі. Воно зберігається на складах у Київській області.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба АРМА.

Характеристики активу

За даними агентства, чотири лінії обладнані для автоматичного розливу, ще одна призначена для ручної роботи. Зокрема, лінія ЛР № 1 використовувалася для розливу горілки та настоянок, ЛР № 2 — коньячних виробів, ЛР № 5 — сидру та інших зброджених напоїв, лінія ШОТ — горілки в невеликі скляні пляшки, а ЛР № 9 — віскі в сувенірну тару.

Обладнання розраховане на різні формати тари:

скляні пляшки об’ємом від 0,1 до 1 літра, а також місткістю 10 літрів;

ПЕТ-пляшки на 0,5 та 1 літр;

кеги на 50 літрів.

Частина обладнання розташована в селі Погреби за адресою: вулиця Городецького, 17. Інша частина зберігається в селі Проліски на вулиці Овочевій, 1.

раніше повідомлялося. що АРМА виставляє на реалізацію 819 пристроїв Apple, вилучених на Львівській митниці. До партії увійшли 501 смартфон, 107 смартгодинників і 211 комплектів бездротових навушників.