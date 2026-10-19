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АРМА выставит на торги линии для разлива алкоголя: что известно об арестованных активах в Киевской области

оборудование, продажа
АРМА готовит к реализации арестованные 5 линий разлива алкоголя / АРМА

Национальное агентство по вопросам обнаружения, розыска и управления активами (АРМА) готовит к реализации арестованное промышленное оборудование для разлива водки, ликероводочных изделий, коньячной продукции, сидров, сброженных напитков и виски. Оно хранится на складах Киевской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Характеристики актива

По данным агентства, четыре линии оборудованы для автоматического разлива, еще одна предназначена для ручной работы. В частности, линия ЛР 1 использовалась для разлива водки и настоек, ЛР 2 коньячных изделий, ЛР 5 сидра и других сброженных напитков, линия ШОТ водки в небольшие стеклянные бутылки, а ЛР 9 виски в сувенирную тару.

Оборудование рассчитано на разные форматы тары:

  • стеклянные бутылки объемом от 0,1 до 1 литра, а также емкостью 10 литров;
  • ПЭТ-бутылки на 0,5 и 1 литр;
  • кеги на 50 л.

Часть оборудования расположена в селе Погребы по адресу: улица Городецкого, 17. Другая часть хранится в селе Пролески по улице Овощевой, 1.

ранее сообщалось. что АРМА выставляет на реализацию 819 устройств Apple, изъятых на Львовской таможне. В партию вошли 501 смартфон, 107 смартчасов и 211 комплектов беспроводных наушников.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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