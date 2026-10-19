АРМА выставит на торги линии для разлива алкоголя: что известно об арестованных активах в Киевской области

Национальное агентство по вопросам обнаружения, розыска и управления активами (АРМА) готовит к реализации арестованное промышленное оборудование для разлива водки, ликероводочных изделий, коньячной продукции, сидров, сброженных напитков и виски. Оно хранится на складах Киевской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Характеристики актива

По данным агентства, четыре линии оборудованы для автоматического разлива, еще одна предназначена для ручной работы. В частности, линия ЛР № 1 использовалась для разлива водки и настоек, ЛР № 2 – коньячных изделий, ЛР № 5 – сидра и других сброженных напитков, линия ШОТ – водки в небольшие стеклянные бутылки, а ЛР № 9 – виски в сувенирную тару.

Оборудование рассчитано на разные форматы тары:

стеклянные бутылки объемом от 0,1 до 1 литра, а также емкостью 10 литров;

ПЭТ-бутылки на 0,5 и 1 литр;

кеги на 50 л.

Часть оборудования расположена в селе Погребы по адресу: улица Городецкого, 17. Другая часть хранится в селе Пролески по улице Овощевой, 1.

ранее сообщалось. что АРМА выставляет на реализацию 819 устройств Apple, изъятых на Львовской таможне. В партию вошли 501 смартфон, 107 смартчасов и 211 комплектов беспроводных наушников.