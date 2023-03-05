"Идут в бой с лопатами": разведка Британии сообщила, на что делает ставку РФ во время наступления

Российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях. Это приводит к увеличению ближних боев с участием плохо оснащенной пехоты РФ.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Как отмечается, в конце февраля 2023 года российские мобилизованные резервисты рассказали, что им приказали штурмовать украинский бетонный опорный пункт, вооруженными только "огнестрельным оружием и лопатами". Скорее всего, речь идет о саперных лопатах, которые используются российскими солдатами для рукопашного боя.

"Смертоносность стандартной малой пехотной лопаты (МПЛ-50) особенно мифологизирована в России. С тех пор, как она была разработана в 1869 году, она мало изменилась, а ее дальнейшее использование в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характерными для большей части войны", - говорится в сообщении.

Один из резервистов рассказал, что не был готов к бою ни физически, ни психологически.

"Последние данные свидетельствуют, что в Украине участились случаи ближнего боя. Вероятно, это результат того, что российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, к которым вовлечена в основном пехота при меньшей поддержке артиллерийского огня из-за нехватки боеприпасов в России", - отметили в разведке.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее сообщал, что Россия уже получила от Ирана пробную партию снарядов и планирует ввезти еще около 20 000 боеприпасов.