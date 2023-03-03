Разведка Британии сомневается, что РФ способна использовать свои новые военные разработки в Украине

Несмотря на войну в Украине, российские оборонные компании продолжают демонстрировать свою продукцию на крупных международных выставках вооружений, однако не могут использовать ее на фронте для нужд оккупационной армии РФ.

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Об этом сообщает разведка Британии .

Отмечается, что на одной из выставок РФ представила комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-E" для танков. В рекламных материалах указано, что он "побеждает угрозы, наиболее опасные для бронетехники... если вы цените свою броню и экипаж, вам нужен "Арена-E".

"Никаких доказательств использования систем "Арена-Е" на российской технике в Украине, где она потеряла более 5000 бронемашин, нет. Это, вероятно, связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах; эта проблема обостряется под влиянием международных санкций", – говорится в сообщении.

Напомним, спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что массированные ракетные удары России по территории Украины могут остаться в прошлом. В Кремле ищут новую технику ведения войны.