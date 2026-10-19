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ЕС обвинил американскую инвесткомпанию KKR в дезинформации во время мегасоглашения на €22 млрд

KKR
ЕС обвинил американскую инвесткомпанию KKR в дезинформации во время мегасоглашения на €22 млрд

Американская инвестиционная группа KKR предоставила неправдивую или обманчивую информацию регуляторам Европейского Союза при согласовании соглашения по приобретению фиксированной сети оператора Telecom Italia стоимостью 22 миллиарда евро в 2024 году.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Еврокомиссия одобрила выделение и покупку сети в 2024 году после заверений KKR, что транзакция не ухудшит условия оптового доступа для сторонних провайдеров. Однако в прошлом году регулятор начал новое расследование из-за жалоб операторов связи на рост цен после завершения сделки.

Как отметила еврокомиссар по конкуренции Тереза Рибера, фонд KKR, по меньшей мере из-за халатности, предоставил недостоверные и обманчивые сведения в ответ на запросы Брюсселя о сохранении действующих долгосрочных соглашений на неизменных условиях без односторонних пересмотров без взаимного согласия. В Еврокомиссии подчеркнули, что именно эти данные были ключевыми при оценке и утверждении слияний.

Конфликт с операторами и позиция KKR

В компании KKR заявили о категорическом несогласии с предварительными выводами Еврокомиссии и намерении решительно их обжаловать, отметив точность предоставленной в 2024 году информации и готовность продолжать конструктивное сотрудничество с Брюсселем.

После перехода под контроль KKR фиксированной сети FiberCop отношения оператора с его крупнейшими клиентами – Telecom Italia, Fastweb, Vodafone, Iliad и Wind Tre – обострились из-за стоимости оптового доступа и качества услуг. В частности, Telecom Italia, которая теперь платит за использование инфраструктуры, которой владела сама, безуспешно пыталась обжаловать рост тарифов через суд.

Со своей стороны в FiberCop отвергли обвинения в падении качества связи, отметив, что показатели соответствуют уровню отделения сети, а в некоторых случаях даже превышают его. Компания также защищает оптовые тарифы, отмечая, что они подлежат государственному надзору, а новая структура цен согласуется с телеком-регулятором Италии.

Споры усложняют задачу KKR превратить FiberCop в прибыльный самостоятельный бизнес на фоне падения количества подключений, значительных долгов и давления со стороны официального Рима по объединению активов с подконтрольным государству конкурентом Open Fiber. Законных сроков завершения расследования нет, и у KKR будет время для подготовки официального ответа на претензии.

Напомним, ранее сообщалось, что США обещают жесткий ответ европейским компаниям из-за попытки ограничить Starlink. Европейский бизнес столкнется с сокрушительными ответными мерами со стороны Вашингтона, если Брюссель ограничит доступ американских конкурентов, в частности компании "SpaceX" Илона Маска, к отдельным сегментам рынка Европейского Союза.

Автор:
Максим Кольц

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