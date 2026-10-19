США обещают жесткий ответ европейским компаниям из-за попытки ограничить Starlink

Европейские компании столкнутся с сокрушительными ответными мерами со стороны Вашингтона, если Брюссель продолжит реализацию планов по ограничению доступа американских конкурентов, в частности компании SpaceX Илона Маска, к отдельным сегментам рынка Европейского Союза.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Причиной обострения стало предложение Европейской комиссии зарезервировать часть диапазона радиочастот, позволяющих смартфонам подключаться непосредственно к спутникам исключительно для европейских игроков.

Такая инициатива ограничит использование частот для компаний из Соединенных Штатов и Китая, включая Starlink. Отвечая на вопрос о возможных шагах Вашингтона, посол США в ЕС Эндрю Пуздер подчеркнул, что европейским компаниям следует опасаться ответных мер, ведь из-за масштабов американского рынка последствия для них могут оказаться разрушительными.

Планы пересмотра распределения диапазона вызвали резкую критику со стороны "SpaceX". В компании предупредили, что такие регуляторные ограничения создают риски ухудшения связи в Украине, где терминалы Starlink обеспечивают критически важную гражданскую и военную коммуникацию с начала полномасштабного вторжения России.

Почему США против новых правил ЕС

Со своей стороны, европейские политики стремятся усилить технологический суверенитет блока и уменьшить зависимость от американских разработок на фоне непредсказуемости политики президента США Дональда Трампа. Еврокомиссия уже представила Закон о развитии облачных технологий и искусственного интеллекта, устанавливающий требования суверенитета для поставщиков чувствительных облачных сервисов.

В то же время посол США отметил, что Вашингтон признает право Европы защищать конфиденциальные правительственные данные, однако выступает против искусственного предпочтения местным компаниям на средства американских производителей. По его словам, повысить свою конкурентоспособность за счет искусственного ослабления позиций американских компаний невозможно.

Пуздер также поставил под вопрос реальную цель применения европейского Закона о цифровых рынках, штрафы по которому против американских технологических гигантов достигают миллиардов евро, отметив, что это выглядит как попытка наполнения бюджета ЕС, а не защита честной конкуренции.

По мнению американского дипломата, вместо усиления регуляторного давления и отпугивания инвестиций Европе и США следует объединить усилия по соперничеству с Китаем в сферах искусственного интеллекта и квантовых вычислений.

В ответ на критику в Еврокомиссии заверили, что их предложение направлено на стимулирование выхода на рынок и диверсификацию поставщиков из ЕС, оставаясь открытым и для операторов за пределами блока.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина работает с партнерами, в том числе с Францией, над альтернативой Starlink. По словам президента Владимира Зеленского, пока речь не идет о полной замене спутниковой сети, однако государство ищет дополнительные возможности для связи.