США обіцяють жорстку відповідь європейським компаніям через спробу обмежити Starlink

Європейські компанії зіткнуться з нищівними заходами у відповідь із боку Вашингтона, якщо Брюссель продовжить реалізацію планів щодо обмеження доступу американських конкурентів, зокрема компанії SpaceX Ілона Маска, до окремих сегментів ринку Європейського Союзу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Причиною загострення стала пропозиція Європейської комісії зарезервувати частину діапазону радіочастот, які дозволяють смартфонам підключатися безпосередньо до супутників, виключно для європейських гравців.

Така ініціатива обмежить використання частот для компаній зі Сполучених Штатів та Китаю, включно зі Starlink. Відповідаючи на запитання щодо можливих кроків Вашингтона, посол США в ЄС Ендрю Пуздер наголосив, що європейським компаніям слід побоюватися заходів у відповідь, адже через масштаби американського ринку наслідки для них можуть виявитися руйнівними.

Плани перегляду розподілу спектра викликали різку критику з боку "SpaceX". У компанії попередили, що такі регуляторні обмеження створюють ризики погіршення зв'язку в Україні, де термінали "Starlink" забезпечують критично важливу цивільну та військову комунікацію від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Чому США проти нових правил ЄС

Зі свого боку європейські політики прагнуть посилити технологічний суверенітет блоку та зменшити залежність від американських розробок на тлі непередбачуваності політики президента США Дональда Трампа. Зокрема, Єврокомісія вже представила Закон про розвиток хмарних технологій та штучного інтелекту, що встановлює вимоги суверенітету для постачальників чутливих хмарних сервісів.

Водночас посол США зазначив, що Вашингтон визнає право Європи захищати конфіденційні урядові дані, однак виступає проти штучного надання переваг місцевим компаніям коштом американських виробників. За його словами, підвищити власну конкурентоспроможність за рахунок штучного послаблення позицій американських компаній неможливо.

Пуздер також поставив під сумнів реальну мету застосування європейського Закону про цифрові ринки, штрафи за яким проти американських технологічних гігантів сягають мільярдів євро, зазначивши, що це виглядає як спроба наповнення бюджету ЄС, а не захист чесної конкуренції.

На думку американського дипломата, замість посилення регуляторного тиску та відлякування інвестицій Європі та США слід об'єднати зусилля для суперництва з Китаєм у сферах штучного інтелекту та квантових обчислень.

У відповідь на критику в Єврокомісії запевнили, що їхня пропозиція спрямована на стимулювання виходу на ринок і диверсифікацію постачальників із ЄС, залишаючись відкритою і для операторів з-поза меж блоку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна працює з партнерами, зокрема з Францією, над альтернативою Starlink. За словами президента Володимира Зеленського, наразі не йдеться про повну заміну супутникової мережі, однак держава шукає додаткові можливості для зв'язку.