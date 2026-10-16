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Україна працює з Францією над альтернативою Starlink

Starlink
Україна працює з Францією над альтернативою Starlink / Unsplash

Україна не планує відмовлятися від супутникового зв'язку Starlink, однак працює з партнерами, зокрема Францією, над додатковими можливостями.

Про це інформує Dilo з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського, яку цитує "Інтрефакс-Україна".

"Ми не говоримо про заміну Starlink. Тобто ми працюємо з деякими країнами, включаючи Францію, щоб мати ще можливості", — заявив Зеленський.

Президент не уточнив, про які саме технології або компанії йдеться, а також на якому етапі перебуває робота з французькою стороною.

Таким чином, наразі йдеться не про повну заміну Starlink, а про створення додаткових каналів супутникового зв'язку, які Україна могла б використовувати паралельно.

Нагадаємо, кілька днів тому Міністерство оборони України повідомило, що SpaceX продовжує обмежувати швидкість роботи Starlink до 160 км/год. Це значно більше, ніж раніше, але все ще істотно нижче звичайних показників.

"Ситуація краща, ніж була сьогодні вранці, але 160 км/год недостатньо для перехоплення деяких російських реактивних дронів", — додав український посадовець.

Українські посадовці вважають, що SpaceX навмисно запровадила обмеження, аби змусити Україну погодитися з вимогою Трампа не атакувати російські нафтопереробні заводи.

Автор:
Тетяна Гойденко

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