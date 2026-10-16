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Украина работает с Францией над альтернативой Starlink

Starlink
Украина работает с Францией над альтернативой Starlink / Unsplash

Украина не планирует отказываться от спутниковой связи Starlink, однако работает с партнерами, в частности, Францией, над дополнительными возможностями.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое цитирует "Интерфакс-Украина".

"Мы не говорим о замене Starlink. То есть мы работаем с некоторыми странами, включая Францию, чтобы иметь еще возможности", - заявил Зеленский.

Президент не уточнил, о каких именно технологиях или компаниях идет речь, а также на каком этапе находится работа с французской стороной.

Таким образом, речь идет не о полной замене Starlink, а о создании дополнительных каналов спутниковой связи, которые Украина могла бы использовать параллельно.

Напомним, несколько дней назад Министерство обороны Украины сообщило, что SpaceX продолжает ограничивать скорость работы Starlink до 160 км/ч. Это гораздо больше, чем раньше, но все еще существенно ниже обычных показателей.

"Ситуация лучше, чем была сегодня утром, но 160 км/ч недостаточно для перехвата некоторых российских реактивных дронов", - добавил украинский чиновник.

Украинские чиновники считают, что SpaceX намеренно ввела ограничения, чтобы вынудить Украину согласиться с требованием Трампа не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

Автор:
Татьяна Гойденко

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