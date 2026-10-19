ЄС звинуватив американську інвесткомпанію KKR у дезінформації під час мегаугоди на €22 млрд

Американська інвестиційна група KKR надала неправдиву або оманливу інформацію регуляторам Європейського Союзу під час погодження угоди з придбання фіксованої мережі оператора "Telecom Italia" вартістю 22 мільярди євро у 2024 році.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Єврокомісія схвалила виділення та купівлю мережі у 2024 році після запевнень KKR, що транзакція не погіршить умови оптового доступу для сторонніх провайдерів. Проте минулого року регулятор розпочав нове розслідування через скарги операторів зв'язку на зростання цін після завершення угоди.

Як зазначила єврокомісарка з питань конкуренції Тереза Рібера, фонд KKR, щонайменше через недбалість, подав недостовірні та оманливі відомості у відповідь на запити Брюсселя щодо збереження чинних довгострокових угод на незмінних умовах без односторонніх переглядів без взаємної згоди. У Єврокомісії підкреслили, що саме ці дані були ключовими під час оцінки та затвердження злиття.

Конфлікт з операторами та позиція KKR

У компанії KKR заявили про категоричну незгоду з попередніми висновками Єврокомісії та намір рішуче їх оскаржувати, наголосивши на точності наданої у 2024 році інформації та готовності продовжувати конструктивну співпрацю з Брюсселем.

Після переходу під контроль KKR фіксованої мережі FiberCop відносини оператора з його найбільшими клієнтами — Telecom Italia, Fastweb, Vodafone, Iliad та Wind Tre — загострилися через вартість оптового доступу та якість послуг. Зокрема, Telecom Italia, яка тепер сплачує за використання інфраструктури, якою раніше володіла сама, безуспішно намагалася оскаржити зростання тарифів через суд.

Зі свого боку у FiberCop відкинули звинувачення в падінні якості зв'язку, зазначивши, що показники відповідають рівню до відокремлення мережі, а в деяких випадках навіть перевищують його. Компанія також захищає оптові тарифи, наголошуючи, що вони підлягають державному нагляду, а нова структура цін узгоджується з телеком-регулятором Італії.

Суперечки ускладнюють завдання KKR перетворити FiberCop на прибутковий самостійний бізнес на тлі падіння кількості підключень, значних боргів і тиску з боку офіційного Рима щодо об'єднання активів із підконтрольним державі конкурентом Open Fiber. Законних термінів завершення розслідування немає, і KKR матиме час для підготовки офіційної відповіді на претензії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США обіцяють жорстку відповідь європейським компаніям через спробу обмежити Starlink. Європейський бізнес зіткнеться з нищівними заходами у відповідь із боку Вашингтона, якщо Брюссель обмежить доступ американських конкурентів, зокрема компанії "SpaceX" Ілона Маска, до окремих сегментів ринку Європейського Союзу.