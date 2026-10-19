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NovaPay получила оговорку от НБУ: что нарушили

НБУ
NovaPay получила оговорку от НБУ / Depositphotos

Национальный банк Украины применил к ООО "НоваПэй" (NovaPay) письменную оговорку за нарушение требований законодательства на платежном рынке. Компания имеет не более 30 календарных дней после получения решения для устранения выявленных недостатков.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение НБУ.

Нарушения касаются организации и надлежащего функционирования системы внутреннего контроля и управления рисками.

В частности, регулятор установил недостатки в контроле соблюдения NovaPay пруденциальных нормативов, а также достоверности информации, которую компания подавала в НБУ.

Решение о применении меры влияния Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры НБУ принял 16 октября по результатам безвыездного надзора за деятельностью компании.

Нацбанк установил нарушение закона "О платежных услугах" и Положения о требованиях к системе управления поставщика финансовых платежных услуг.

NovaPay должен принять меры по устранению нарушений и недопущению их повторения в дальнейшей деятельности.

Напомним, в мае НБУ уже оштрафовал NovaPay на 8 млн грн за нарушение требований в платежной сфере. Тогда компания заявила, что не будет оспаривать решение регулятора и введет необходимые изменения.

Автор:
Татьяна Гойденко

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