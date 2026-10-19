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NovaPay отримала застереження від НБУ: що порушили

НБУ
NovaPay отримала застереження від НБУ / Depositphotos

Національний банк України застосував до ТОВ "НоваПей" (NovaPay) письмове застереження за порушення вимог законодавства на платіжному ринку. Компанія має не більше 30 календарних днів після отримання рішення, щоб усунути виявлені недоліки.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

Застереження від НБУ

Порушення стосуються організації та належного функціонування системи внутрішнього контролю й управління ризиками.

Зокрема, регулятор встановив недоліки у контролі за дотриманням NovaPay пруденційних нормативів, а також за достовірністю інформації, яку компанія подавала до НБУ.

Рішення про застосування заходу впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ ухвалив 16 жовтня за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю компанії.

Нацбанк встановив порушення закону "Про платіжні послуги" та Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг.

NovaPay має вжити заходів для усунення порушень та недопущення їх повторення у подальшій діяльності.

Позиція NovaPay 

У пресслужбі NovaPay повідомили Dilo, що вживатимуть необхідних заходів для усунення зауважень регулятора у встановлений строк.

"Ми працюємо над удосконаленням внутрішнього контролю та управління ризиками, зокрема щодо дотримання пруденційних нормативів і достовірності інформації, яку подаємо НБУ", - наголосили в компанії.

Там додали, що для NovaPay важливо забезпечувати належний рівень контролю за всіма процесами та дотримуватися вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку.

Нагадаємо, у травні НБУ вже оштрафував NovaPay на 8 млн грн за порушення вимог у платіжній сфері. Тоді компанія заявила, що не оскаржуватиме рішення регулятора та впровадить необхідні зміни.

Автор:
Тетяна Гойденко

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