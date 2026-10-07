НБУ оштрафував банк і вісім фінустанов: найбільший штраф - 20,5 млн грн

Національний банк у вересні застосував заходи впливу за порушення вимог фінансового моніторингу та валютного законодавства до одного банку та восьми небанківських фінансових установ. Найбільший штраф отримав Банк “Траст-Капітал” - 20,5 млн грн.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ оштрафував 9 фінустанов

Найбільший штраф отримав банк "Траст-Капітал" - 20,5 млн грн.

Банк оштрафували за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, проведення перевірки клієнтів і посилених заходів належної перевірки щодо клієнта з високим ризиком ділових відносин. Крім того, регулятор встановив порушення під час надання Національному банку інформації та документів на його запити.

Окремо "Траст-Капіталу" винесли письмове застереження через недоліки у внутрішніх документах з питань протидії відмиванню коштів та управління відповідними ризиками.

Другий за розміром штраф у вересні отримала компанія "Профітгід" - 10,47 млн грн. Причиною стало неналежне проведення первинного фінансового моніторингу. Це, зокрема, призвело до порушень у сфері управління ризиками, застосування ризик-орієнтованого підходу, перевірки клієнтів та організації внутрішньої системи фінмоніторингу.

Ще одне письмове застереження компанія отримала через внесення до анкет клієнтів інформації, достовірність якої не підтверджувалася документами, а також через помилки у статистичній звітності.

Фінансова компанія "Альянс Капітал Груп" отримала два штрафи - 935 тис. грн за порушення вимог у сфері фінмоніторингу та 17 тис. грн за помилки у звітності про валютні операції.

Зокрема, регулятор встановив недоліки в оновленні внутрішніх документів, документуванні навчання працівників, перевірці нових клієнтів та виявленні й реєстрації операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Фінансова компанія "Синергія" оштрафована на 595 тис. грн. Серед встановлених порушень - неналежна перевірка клієнтів, оцінка ризиків діяльності, неповне надання інформації на запити НБУ та неналежна перевірка кандидата на посаду відповідального працівника з фінмоніторингу.

Штраф у 255 тис. грн отримала фінансова компанія "Голдана Плюс". НБУ зафіксував порушення щодо внутрішніх документів і процедур у сфері фінмоніторингу, роботи відповідального працівника, щорічної перевірки його відповідності вимогам законодавства, зберігання документів та подання звітності. Також компанія неналежно застосовувала ризик-орієнтований підхід.

Щодо "Укрфінжитла" регулятор застосував письмове застереження. Компанія, зокрема, неналежно надавала НБУ інформацію та документи на запити й не забезпечила своєчасне оновлення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу.

Ще три небанківські фінансові установи - "ФК Міа Груп", "ФК Партнер" та "Рендл Консалтинг" - отримали письмові застереження через неподання звітності з питань фінмоніторингу у встановлені строки.

Таким чином, у вересні НБУ застосував санкції до дев’яти установ: одного банку та восьми небанківських фінансових компаній. Загальний розмір накладених штрафів становив понад 32,7 млн грн.

Нагадаємо, Національний банк України оштрафував небанківську установу "Свіфт Гарант" на 14,6 млн грн за порушення законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку. Крім штрафу, компанія отримала письмове застереження та має усунути виявлені недоліки.