Фінкомпанія судиться з НБУ через штраф за порушення фінмоніторингу

Фінансова компанія "Роял Фінанс 1" оскаржила в суді штраф Національного банку на 391 тис. грн, накладений за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу. Регулятор заявив, що відстоюватиме законність свого рішення.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

НБУ оштрафував компанію в липні 2026 року. Регулятор виявив низку недоліків у тому, як фінкомпанія організувала контроль за операціями та виконувала вимоги щодо запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму.

Зокрема, Нацбанк заявив про неналежне оновлення внутрішніх документів із фінмоніторингу та недоліки у застосуванні ризик-орієнтованого підходу.

Претензії також стосувалися роботи відповідального за фінмоніторинг працівника, формування статистичної звітності та надання НБУ інформації й документів на його запити.

Окремо регулятор вказав, що компанія неналежно надала перелік клієнтів із актуальною інформацією, який НБУ запитував у межах нагляду.

Тепер правомірність штрафу має оцінити суд.

Нагадаємо, у липні НБУ оштрафував два банки і 19 небанківських установ за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Серед них була і "Роял Фінанс 1", яка отримала штраф у 391 тис. грн.

Додамо, ще у червні Нацбанк зобов’язував "Роял Фінанс 1" усунути порушення, пов’язані з ненаданням регулятору в повному обсязі запитуваної інформації, пояснень і документів.