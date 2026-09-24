RU
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

+0,07

EUR

51,19

--0,15

Готівковий курс:

USD

45,00

44,85

EUR

51,80

51,51

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації

Фінкомпанія судиться з НБУ через штраф за порушення фінмоніторингу

НБУ
Фінкомпанія судиться з НБУ через штраф / НБУ

Фінансова компанія "Роял Фінанс 1" оскаржила в суді штраф Національного банку на 391 тис. грн, накладений за порушення вимог у сфері фінансового моніторингу. Регулятор заявив, що відстоюватиме законність свого рішення.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НБУ.

НБУ оштрафував компанію в липні 2026 року. Регулятор виявив низку недоліків у тому, як фінкомпанія організувала контроль за операціями та виконувала вимоги щодо запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму.

Зокрема, Нацбанк заявив про неналежне оновлення внутрішніх документів із фінмоніторингу та недоліки у застосуванні ризик-орієнтованого підходу.

Претензії також стосувалися роботи відповідального за фінмоніторинг працівника, формування статистичної звітності та надання НБУ інформації й документів на його запити.

Окремо регулятор вказав, що компанія неналежно надала перелік клієнтів із актуальною інформацією, який НБУ запитував у межах нагляду.

Тепер правомірність штрафу має оцінити суд.

Нагадаємо, у липні НБУ оштрафував два банки і 19 небанківських установ за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства. Серед них була і "Роял Фінанс 1", яка отримала штраф у 391 тис. грн.

Додамо, ще у червні Нацбанк зобов’язував "Роял Фінанс 1" усунути порушення, пов’язані з ненаданням регулятору в повному обсязі запитуваної інформації, пояснень і документів.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності