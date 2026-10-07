НБУ оштрафовал банк и восемь финучреждений: наибольший штраф – 20,5 млн грн

Национальный банк в сентябре применил меры влияния за нарушение требований финансового мониторинга и валютного законодательства к одному банку и восьми небанковским финансовым учреждениям. Наибольший штраф получил Банк "Траст-Капитал" – 20,5 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

НБУ оштрафовал 9 финучреждений

Наибольший штраф получил банк "Траст-Капитал" – 20,5 млн грн.

Банк оштрафовали за ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, проведение проверки клиентов и усиленные меры надлежащей проверки в отношении клиента с высоким риском деловых отношений. Кроме того, регулятор установил нарушения при предоставлении Национальному банку информации и документов по его запросам.

Отдельно "Траст-Капитала" вынесли письменную оговорку из-за недостатков во внутренних документах по вопросам противодействия отмыванию средств и управлению соответствующими рисками.

Второй по размеру штраф в сентябре получила компания "Профитгид" – 10,47 млн грн. Причиной послужило ненадлежащее проведение первичного финансового мониторинга. Это, в частности, привело к нарушениям в сфере управления рисками, применению риск-ориентированного подхода, проверке клиентов и организации внутренней системы финмониторинга.

Еще одну письменную оговорку компания получила из-за внесения в анкеты клиентов информации, достоверность которой не подтверждалась документами, а также из-за ошибок в статистической отчетности.

Финансовая компания "Альянс Капитал Груп" получила два штрафа – 935 тыс. грн за нарушение требований в сфере финмониторинга и 17 тыс. грн за ошибки в отчетности о валютных операциях.

В частности, регулятор установил недостатки в обновлении внутренних документов, документировании обучения работников, проверке новых клиентов и выявлении и регистрации операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Финансовая компания "Синергия " оштрафована на 595 тыс. грн. Среди установленных нарушений - ненадлежащая проверка клиентов, оценка рисков деятельности, неполное предоставление информации по запросам НБУ и ненадлежащая проверка кандидата на должность ответственного работника по финмониторингу.

Штраф в 255 тыс. грн получила финансовая компания "Голдана Плюс". НБУ зафиксировал нарушение внутренних документов и процедур в сфере финмониторинга, работы ответственного работника, ежегодной проверки его соответствия требованиям законодательства, хранения документов и представления отчетности. Также компания ненадлежаще применяла риск-ориентированный подход.

Относительно "Укрфинжилла" регулятор применил письменную оговорку. Компания, в частности, ненадлежаще предоставляла НБУ информацию и документы на запросы и не обеспечила своевременное обновление внутренних документов по финмониторингу.

Еще три небанковских финансовых учреждения - "ФК Миа Групп", "ФК Партнер" и "Рендл Консалтинг" - получили письменные оговорки из-за неподачи отчетности по вопросам финмониторинга в установленные сроки.

Таким образом, в сентябре НБУ применил санкции к девяти учреждениям: одному банку и восьми небанковским финансовым компаниям. Общий размер наложенных штрафов составил более 32,7 млн. грн.

Напомним, Национальный банк Украины оштрафовал небанковское учреждение "Свифт Гарант" на 14,6 млн грн за нарушение законодательства, регулирующего деятельность на платежном рынке. Кроме штрафа компания получила письменную оговорку и должна устранить выявленные недостатки.