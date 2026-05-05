NovaPay
Фінансова компанія Нової пошти отримала 8 мільйонів гривень штрафу від НБУ

Національний банк України застосував заходи впливу до компанії NovaPay, яка входить до групи Nova (Нова пошта), наклавши штраф у розмірі 8 млн грн. Санкції пов'язані з порушенням вимог законодавства, що регулює платіжну сферу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Рішення про штраф було ухвалене за результатами інспекційної перевірки, яка відбулася восени 2025 року. Регулятор зобов'язав ТОВ "НоваПей" вжити заходів для недопущення подібних порушень у майбутньому до 25 червня 2026 року.

Позиція NovaPay та деталі зауважень

У пресслужбі NovaPay заявили, що компанія не планує оскаржувати рішення Національного банку в суді.

Ключові деталі щодо ситуації:

  • Визнання порушень: компанія вже впровадила майже всі зауваження, на яких акцентував увагу регулятор.
  • Терміни оплати: штраф буде сплачено найближчим часом — протягом 14 календарних днів після отримання рішення.
  • Характер зауважень: основна частина претензій НБУ стосувалася технічних аспектів у сфері здійснення платежів.

Варто зазначити, що це вже другий випадок накладення багатомільйонного штрафу на NovaPay з боку НБУ протягом останнього року.

Варто зазначити, що це вже другий випадок накладення багатомільйонного штрафу на NovaPay з боку НБУ протягом останнього року.

Автор:
Максим Кольц