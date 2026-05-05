Фінансова компанія Нової пошти отримала 8 мільйонів гривень штрафу від НБУ

Національний банк України застосував заходи впливу до компанії NovaPay, яка входить до групи Nova (Нова пошта), наклавши штраф у розмірі 8 млн грн. Санкції пов'язані з порушенням вимог законодавства, що регулює платіжну сферу.

Рішення про штраф було ухвалене за результатами інспекційної перевірки, яка відбулася восени 2025 року. Регулятор зобов'язав ТОВ "НоваПей" вжити заходів для недопущення подібних порушень у майбутньому до 25 червня 2026 року.

Позиція NovaPay та деталі зауважень

У пресслужбі NovaPay заявили, що компанія не планує оскаржувати рішення Національного банку в суді.

Ключові деталі щодо ситуації:

Визнання порушень: компанія вже впровадила майже всі зауваження, на яких акцентував увагу регулятор.

Терміни оплати: штраф буде сплачено найближчим часом — протягом 14 календарних днів після отримання рішення.

Характер зауважень: основна частина претензій НБУ стосувалася технічних аспектів у сфері здійснення платежів.

Варто зазначити, що це вже другий випадок накладення багатомільйонного штрафу на NovaPay з боку НБУ протягом останнього року.

