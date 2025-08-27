"Нова пошта" оновила правила доставки у США через мита Трампа

З 29 серпня 2025 року указом президента США Дональда Трампа скасовано пільговий безмитний поріг у розмірі 800 доларів США. Раніше цей поріг застосовувався при імпорті до США товарів для особистого користування, а також будь-яких товарів, придбаних за кордоном в іноземних інтернет-магазинах та на маркетплейсах. Тому логістична компанія "Нова пошта" оновлює правила доставки у США через зміни у законодавстві.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Зазначається, що відповідно до нових правил, усі міжнародні відправлення, що імпортуються до США, підлягатимуть нарахуванню митних платежів та податків, незалежно від їхньої вартості. Це може призвести до збільшення часу митного оформлення та виникнення додаткових витрат для одержувачів у США.

Розмір мита для товарів походженням з України встановлений у розмірі 10%.

Які зміни доставки у США?

З 26 серпня при відправленні через "Нову пошту" відправник зможе обрати, хто буде платником митних платежів — відправник чи отримувач.

якщо платником буде відправник , до вартості доставки буде додано лише 10% від вартості відправлення, а послуги з розмитнення включені в тариф.

якщо платником буде обрано отримувача, він повинен буде сплатити при отриманні 10% від вартості відправлення, а також митно-брокерські послуги — від 25 дол. США за одне відправлення.

Отримувачу буде надіслано email із посиланням для оплати мита та митно-брокерських послуг. Доставка відправлення здійснюватиметься після оплати. Фінальна сума мита та митно-брокерських послуг визначатиметься під час митного оформлення при доставці в США.

Важливі уточнення

У "Новій пошті" наголошують, що необхідно коректно зазначати країну походження товарів у відправленні. Ставка мита 10% діє лише для товарів, вироблених в Україні. Для товарів з інших країн ставки можуть відрізнятися.

Також митні органи США посилюють контроль за всіма імпортованими товарами. Особливу увагу приділятимуть:

правильності опису товарів,

достовірності визначення країни походження,

відповідності заявленої мети експорту,

точності зазначеної ринкової вартості товарів.

У разі виявлення неточностей чи невідповідностей товари можуть бути затримані з ризиком нарахування додаткових платежів.

Рішення для клієнтів "Нової пошти"

У відділенні оператори пропонуватимуть клієнтам обрати, хто буде платником митних платежів — “відправник” чи “отримувач”. На основі вартості відправлення оператор повідомить, яка буде сума для відправника, а яка — для отримувача.

Для клієнтів, що створюють відправлення у мобільному застосунку "Нова пошта", буде реалізовано інформування про зміни в законодавстві США.

Вони зможуть створювати відправлення за стандартною процедурою, а вже у відділенні в них запитають, чи бажають вони оплатити мито за отримувача.

Для клієнтів, які користуються особистим кабінетом "Нова пошта", на етапі заповнення інвойсу буде можливість обрати “Платника митних платежів”: “отримувач” чи “відправник”. Відповідні калькуляції будуть відображені в інтерфейсі.

Для клієнтів, що користуються API Nova Post, розробили технічне рішення для вибору платника митних платежів для США.

Для цього в запиті необхідно змінити:

"status": "ReadyToShip",

"clientOrder": "string",

"note": "string",

"payerType": "Sender",

"payerContractNumber": null,

"invoice": {

"incoterm": "DAP" or "DDP"

// DAP — якщо платник податків = отримувач,

// DDP — якщо платник податків = відправник

Зауважимо, переважна більшість поштових операторів Європи припиняє доставку посилок до США.

Так, пошта Польщі (Poczta Polska) з 25 серпня тимчасово припинила прийом посилок із товарами для відправлення у США. Державна компанія пояснює це рішення змінами в американському законодавстві та новими обмеженнями від авіаперевізників.

Натомість “Укрпошта” продовжить доставляти відправлення у США, щоб підтримати українських експортерів. При цьому тарифи на доставку до США зростуть, але рівно настільки, щоб покрити витрати кваліфікованих агентів, яких необхідно долучити до процесу опрацювання митних платежів — у середньому на $1,5–3 залежно від категорії й ваги відправлення.