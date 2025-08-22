"Нова пошта" призначила поляка генеральним директором в Польщі: що про нього відомо

"Нова пошта" вперше призначила на позицію CEO локального топменеджера: Якуб Каронь очолив компанію в Польщі. Призначення є частиною стратегії розширення міжнародної присутності логістичного оператора на європейському ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Що відомо про нового CEO

Якуб Каронь – досвідчений топменеджер у сфері продажів, операційного управління та розвитку бізнесу. У своїй кар’єрі він керував командами у сфері логістики, транспорту та виробництва, зокрема обіймав керівні посади у FF FRACHT (CEO) та Kulton Transport (COO).

Якуб Каронь спеціалізується на розробці та впровадженні стратегій розвитку компаній, управлінні продажами та маркетингом, а також на оптимізації бізнес-процесів. Він має значний досвід у формуванні команд та розвитку партнерських відносин у міжнародному середовищі.

"Очолити "Нову пошту" у Польщі – це відповідальна і стратегічна місія. Моя мета - зміцнити позиції компанії на польському ринку, розширити частку в міжнародних кур’єрських відправленнях та впровадити нові сервіси. Окремий фокус буде на розвитку e-commerce: як у транскордонних перевезеннях між Польщею та Україною, так і на внутрішньому та європейському ринках", – наголосив Якуб Каронь.

15 липня СЕО "Нової пошти" у Польщі Сергій Карпутєв оголосив про свій вихід із компанії. Він очолював компанію в Польщі з квітня 2025 року.

У 2022 році Карпутєв очолив напрям регіонального розвитку, а влітку 2023-го обійняв посаду директора запуску країн. З червня 2024-го Карпутєв був СЕО Nova Post в Іспанії та Італії.

"Нова пошта" в Польщі

"Нова пошта" працює на польському ринку майже три роки – з жовтня 2022 року. Польща стала першою країною, куди компанія вийшла після початку повномасштабного вторгнення.

Сьогодні це найбільша мережа компанії за кількістю точок сервісу за межами України: 50 відділень у 31 місті, що охоплюють усі 16 воєводств країни. Завдяки партнерству з місцевими логістичними операторами, клієнти компанії мають доступ до 25 000 поштоматів inPost.

"Нова пошта" у Польщі активно розвиває власну інфраструктуру. Компанія має два сучасні сортувальні термінали для швидкої обробки відправлень, фулфілмент-центр для e-commerce у Варшаві та власний митний склад, що дає змогу українському бізнесу зберігати товари без розмитнення протягом 90 днів.

"Вперше на топ-позицію в нашій компанії ми запросили локального менеджера. Це важливий крок і водночас новий виклик – мовний та культурний. Але саме такі зміни є підтвердженням подальшої трансформації групи: від національного бізнесу до міжнародної компанії. Призначення Якуба Кароня – перший приклад цього підходу, і я переконаний, що попереду буде ще багато важливих рішень", – зазначив В’ячеслав Климов, співвласник групи компаній NOVA ("Нова пошта").

Скорочення в "Новій пошті"

"Нова пошта" розпочала оптимізацію виробничих процесів. Наразі офісним працівникам пропонують перейти на посади, які пов’язані з обробкою посилок, або звільнитися.

"Нова пошта" планує звільнити близько 3000 працівників, що становить менше 10% від загальної чисельності штату.

У компанії заплановане скорочення штату пояснюють "оптимізацією бізнес-процесів", зазначивши, що "не шукають економії за рахунок звільнень".

У 2025 році завершується десятирічний період співпраці "Нової пошти" з Олександром Бульбою — СЕО, під керівництвом якого компанія досягла найамбітніших результатів.