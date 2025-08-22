"Новая почта" назначила поляка генеральным директором в Польше: что о нем известно

"Новая почта" впервые назначила на позицию CEO локального топ-менеджера: Якуб Каронь возглавил компанию в Польше. Назначение является частью стратегии расширения международного присутствия логистического оператора на европейском рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Что известно о новом CEO

Якуб Каронь – опытный топ-менеджер в сфере продаж, операционного управления и развития бизнеса. В своей карьере он руководил командами в сфере логистики, транспорта и производства, в том числе занимал руководящие должности в FF FRACHT (CEO) и Kulton Transport (COO).

Якуб Каронь специализируется на разработке и внедрении стратегий развития компаний, управлении продажами и маркетингом, а также оптимизации бизнес-процессов. Он имеет большой опыт в формировании команд и развитии партнерских отношений в международной среде.

Возглавить " Новую почту" в Польше - это ответственная и стратегическая миссия. Моя цель - укрепить позиции компании на польском рынке, расширить долю в международных курьерских отправлениях и внедрить новые сервисы. Коронь.

15 июля СЕО "Новой почты" в Польше Сергей Карпутев объявил о своем выходе из компании. Он возглавлял "Новую почту" в Польше с апреля 2025 года.

В 2022 году Карпутев возглавил направление регионального развития, а летом 2023-го занял должность директора запуска стран. С июня 2024 года Карпутев был СЕО Nova Post в Испании и Италии.

"Новая почта" в Польше

"Новая почта" работает на польском рынке почти три года – с октября 2022 года. Польша стала первой страной, в которую компания вышла после начала полномасштабного вторжения.

Сегодня это крупнейшая сеть компании по количеству точек сервиса за пределами Украины: 50 отделений в 31 городе, охватывающих все 16 воеводств страны. Благодаря партнерству с местными логистическими операторами клиенты компании имеют доступ к 25 000 почтоматов inPost.

"Новая почта" в Польше активно развивает свою инфраструктуру. Компания имеет два современных сортировочных терминала для быстрой обработки отправлений, фулфилмент-центр для e-commerce в Варшаве и собственный таможенный склад, что позволяет украинскому бизнесу хранить товары без растаможки в течение 90 дней.

Сокращения в "Новой почте"

"Новая почта" начала оптимизацию производственных процессов. Сейчас офисным работникам предлагают перейти на должности, связанные с обработкой посылок, или уволиться.

"Новая почта" планирует уволить около 3000 работников, что составляет менее 10% от общей численности штата.

В компании запланированное сокращение штата объясняют "оптимизацией бизнес-процессов", отметив, что "не ищут экономию за счет увольнений".

В 2025 году завершается десятилетний период сотрудничества "Новой почты" с Александром Бульбой — СЕО, под руководством которого компания достигла самых амбициозных результатов.