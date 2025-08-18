- Категория
Из компании NovaPay увольняется генеральный директор: в чем причина
После девяти лет на позиции СЕО Андрей Кривошапко завершает сотрудничество с NovaPay, являющейся частью группы NOVA ("Новая почта"). Осенью будет назначен преемник.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу NovaPay.
Андрей Кривошапко начал свою карьеру в группе NOVA (Новая почта) в 2003 году. А уже в апреле 2016 года он возглавил NovaPay.
Под руководством Кривошапко NovaPay из сервисной компании превратился в важного игрока финансового сектора Украины, получил лицензию небанковской финансовой компании с правом открытия счетов — первым в Украине и запустил первое небанковское платежное приложение.
Сегодня NovaPay обрабатывает около 2,5 млн транзакций в день для 750 тысяч пользователей.
"Сейчас NovaPay входит в новую фазу активного развития, и изменения в руководстве являются частью этого процесса. По общей договоренности с акционерами, 2025 станет последним годом работы Андрея Кривошапко на должности CEO. До октября он продолжит руководить компанией, обеспечивая реализацию текущей стратегии и передаче делу".
Там пообещали вскоре объявить имя нового руководителя, который возглавит NovaPay и продолжит развитие компании согласно стратегии.
О сервисе NovaPay
NovaPay – это международный финансовый сервис, входящий в группу компаний NOVA (Новая почта) и уже более 12 лет предоставляет платежные сервисы онлайн и офлайн в более чем 3 600 отделениях "Новой почты". NovaPay первым в Украине среди небанковских финансовых учреждений получил расширенную лицензию НБУ, позволившую открывать счета и выпускать карты.
NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение.
Сокращение в "Новой почте"
"Новая почта" начала оптимизацию производственных процессов. Сейчас офисным работникам предлагают перейти на должности, связанные с обработкой посылок, или уволиться.
"Новая почта" планирует уволить около 3000 работников, что составляет менее 10% от общей численности штата.
В компании запланированное сокращение штата объясняют "оптимизацией бизнес-процессов", отметив, что "не ищут экономию за счет увольнений".
В 2025 году завершается десятилетний период сотрудничества "Новой почты" с Александром Бульбой - СЕО, под руководством которого компания достигла самых амбициозных результатов.