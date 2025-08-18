Запланована подія 2

Новини
З компанії NovaPay звільняється генеральний директор: у чому причина

Андрій Кривошапко
Андрій Кривошапко. Фото: NovaPay

Після дев’яти років на позиції СЕО Андрій Кривошапко завершує співпрацю з NovaPay, яка є частиною групи NOVA ("Нова пошта"). Восени буде призначено наступника.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу NovaPay.

Андрій Кривошапко розпочав свою кар’єру в групі NOVA ("Нова пошта") у 2003 році. А вже у квітні 2016 року він очолив NovaPay.

Зазначається, що під керівництвом Кривошапко NovaPay із сервісної компанії перетворився на важливого гравця фінансового сектора України, отримав ліцензію небанківської фінансової компанії з правом відкриття рахунків  першим в Україні та запустив перший небанківський платіжний застосунок.

Сьогодні NovaPay обробляє близько 2,5 млн транзакцій на день для 750 тисяч користувачів. 

"Зараз NovaPay входить у нову фазу активного розвитку, і зміни в керівництві є частиною цього процесу. За спільною домовленістю з акціонерами, 2025 рік стане останнім роком роботи Андрія Кривошапко на посаді CEO. До жовтня він продовжить керувати компанією, забезпечуючи реалізацію поточної стратегії та передачу справ наступнику", - йдеться у повідомленні компанії.

Там пообіцяли незабаром оголосити ім’я нового керівника, який очолить NovaPay та продовжить розвиток компанії, згідно стратегії.

Про сервіс NovaPay

NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи компаній NOVA (Нова пошта) і вже понад 12 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у понад 3 600 відділеннях "Нової пошти". NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав розширену ліцензію НБУ, яка дозволила відкривати рахунки та випускати картки.

NovaPay стала першою небанківською компанією в Україні, яка представила свій власний мобільний застосунок.

Скорочення в "Новій пошті"

"Нова пошта" розпочала оптимізацію виробничих процесів. Наразі офісним працівникам пропонують перейти на посади, які пов’язані з обробкою посилок, або звільнитися.

"Нова пошта" планує звільнити близько 3000 працівників, що становить менше 10% від загальної чисельності штату. 

У компанії заплановане скорочення штату пояснюють "оптимізацією бізнес-процесів", зазначивши, що "не шукають економії за рахунок звільнень". 

У 2025 році завершується десятирічний період співпраці "Нової пошти" з Олександром Бульбою — СЕО, під керівництвом якого компанія досягла найамбітніших результатів.

Автор:
Світлана Манько