Ліміт до 200 тис. грн та до 62 днів пільгового періоду: головні переваги нової кредитки від NovaPay

Кредитна карта – зручний платіжний інструмент, який дозволяє планувати особисті витрати, бо за необхідності дає можливість взяти кошти в борг на невідкладні покупки. Саме таку картку пропонує своїм клієнтам NovaPay. З'ясовуємо, у чому її особливості, та що про неї думають реальні користувачі.

В нашій свідомості міцно засів стереотип, що за кредиткою обов'язково потрібно звертатися до банку. Втім, це вже в минулому: фінансові компанії тепер теж випускають кредитні картки, умови за якими анітрохи не гірші, а часом навіть кращі, ніж у банків.

Першою кредитну картку для своїх клієнтів запропонувала компанія NovaPay, яка є безперечним лідером із запровадження платіжних сервісів серед фінкомпаній.

Нагадаємо, мобільний додаток NovaPay пропонує максимально широкий функціонал. Це швидкі і зручні перекази і платежі по Україні; оплата практично будь-яких товарів та послуг; зняття готівки без додаткових комісій; накопичення із облігаціями та збори із «Кейсом», розстрочка, а тепер і кредитка.

Для чого взагалі потрібна кредитка

Після встановлення мобільного додатку NovaPay та реєстрації в ньому кожен користувач автоматично отримує основну «фіолетову» дебетову картку, на яку можна переказувати кошти з інших карток, отримувати зарплату або післяплати.

Кредитна картка – це логічний розвиток сервісів компанії, вона органічно вписується в продуктову лінійку NovaPay та доповнює дебетову картку. Завдяки кредитці клієнти можуть розширити щоденні витрати за рахунок позикових коштів із тривалим пільговим періодом.

«Запуск кредитної картки – це відповідь на запит наших користувачів, які потребують гнучкого рішення для щоденних витрат. До того ж, ми бачимо зростаючий попит на наші кредитні продукти: лише за 2024 рік кредитний портфель NovaPay виріс у 2,5 рази і перевищив 1 млрд грн», – говорить Богдан Гривко, директор з управління ризиками NovaPay.

За його словами, українці шукають зручні способи, щоб закривати свої фінансові потреби тут і зараз. «Кредитна картка NovaPay – ідеальний інструмент для цього. Вона має прозорі умови, пільговий період і дуже проста в оформленні», – додає Богдан Гривко.

Кредитна картка це логічний розвиток сервісів компанії, вона органічно вписується в продуктову лінійку NovaPay та доповнює дебетову картку.

Основні умови кредитної картки NovaPay

Пільговий період за кредиткою NovaPay складає до 62 днів. Протягом цього строку власник картки може користуватися кредитними коштами за ставкою лише у розмірі 0,00001%. Грейс-період діє для оплати товарів та послуг у магазинах або в інтернеті, для розрахунків за посилки з післяплатою в додатку NovaPay, а також для платежів за комунальні послуги, телебачення або Інтернет, для сплати податків та відправки донатів благодійним фондам через мобільний додаток NovaPay.

Базова процентна ставка по кредитці (тобто після закінчення пільгового періоду) складає 60% річних, реальна – 79,59%.

Максимальний кредитний ліміт по карті сягає 200 тис. грн. Чимала сума, яка може стати в нагоді, особливо в тих ситуаціях, коли виникли непередбачені витрати, а вільних грошей немає не вистачає. Зручно і те, що кредитна лінія по картці NovaPay – відновлювана. Тобто як тільки клієнт погашає заборгованість, він знову має доступ до кредитного ліміту. Загалом строк кредитування складає 12 місяців.

Відкриваємо кредитку: швидко і без жодних складнощів

Оформити картку можна через мобільний додаток NovaPay. Як і у випадку з іншими сервісами компанії, все дуже зручно, процес випуску кредитки займе лічені хвилини.

Порядок дій наступний:

відкриваємо додаток NovaPay; внизу головного екрану вибираємо вкладку «Кредити»; обираємо вкладку «Кредитна картка» та натискаємо кнопку «Відкрити»; система протягом 10 секунд перевіряє кредитну історію, і якщо немає непогашених боргів, оформлення картки відбувається автоматично; дізнаємось умови по картці і кредитний ліміт – він індивідуальний для кожного клієнта; підтверджуємо відкриття кредитної картки за допомогою разового коду, який приходить у SMS-повідомленні.

Все, кредитка готова, можна відразу починати користуватися кредитним лімітом і оплачувати карткою покупки.

Оформити картку можна через мобільний додаток NovaPay

Стане в нагоді для щоденних покупок, шопінгу та допомоги

І все ж, найкраща характеристика будь-якого фінансового продукту – відгуки реальних користувачів. Ми поспілкувалися з кількома клієнтами NovaPay, які вже мають досвід користування кредитною карткою та склали про кредитку своє враження.

Олена з Києва – молода жінка, яка намагається потоваришувати з фінансовою грамотністю. У неї начебто все виходить, і вона правильно розподіляє свої грошові потоки. Але все одно бувають ситуації, особливо напередодні зарплати, коли коштів не вистачає на банальні речі – продукти чи корм для кота. Раніше Олена часто позичала гроші у мами та колег, але нещодавно вирішила протестувати кредитну картку.

«Я клієнтка NovaPay вже близько року. Відкрила дебетову карту, щоб отримувати вигоду на посилки. А згодом «фіолетова» карта стала однією з моїх основних. Тому коли я побачила повідомлення про запуск кредитки, відразу ж зацікавилась та оформила її. Щоправда, спочатку переживала, чи піде цей платіж у пільговий період, чи зможу вчасно його сплатити, але після того, як кілька разів скористалась, зрозуміла, що і мої покупки в магазині біля дома, і платежі за мобільний ідуть у пільговий період, і що можу вчасно повернути гроші без переплат», – розповідає Олена.

Ігор, підприємець зі Львова, добре розбирається у фінансових продуктах. Він знає, який банк дає щедрий кешбек, та у якого банку довший пільговий період за кредитними картками. Але Ігореві подобається пробувати щось нове, тому він став клієнтом NovaPay практично в перший день запуску, і, звичайно ж, кредитну картку теж собі відкрив.

«Картками NovaPay найчастіше користуюся для платежів та переказів, особливо за посилки, також маю облігації компанії. Взагалі у мене немає нагальної потреби у додаткових коштах. Але іноді трапляються випадки, коли з’являються непередбачувані витрати, та я не хочу «влазити» в заощадження. Найчастіше таке відбувається, коли у бригад ЗСУ, яким я зазвичай допомагаю, раптом зламається машина або їм потрібно щось терміново придбати. Завдяки кредитці я можу задонатити хлопцям або купити для них щось в інтернеті і бути спокійним, бо маю до двох місяців для повернення коштів без переплат», – ділиться своїм досвідом Ігор.

Марина переїхала з окупованої частини Донецької області до Одеси, розпочала нове життя, знайшла цікаву роботу тренером, проте, як і всі одесити, часто страждає від нічних обстрілів. «Я – шопоголік , – зізнається Марина, – мій чоловік жартує, що, замовляючи собі нові речі, косметику або купуючи щось для дому, я намагаюся приборкати стрес. Заперечувати не буду: дуже люблю робити покупки у торгових центрах, і забирати посилки у відділенні чи поштоматі Нової пошти».

Коли Марина дізналася про нову кредитну картку від NovaPay, одразу вирішила протестувати її для улюбленого шопінгу. «І не дарма – я миттєво до неї звикла, адже це дуже зручно. Тепер і мої покупки в магазині, і післяплата, яку я сплачую на Новій пошті великим київським інтернет-магазинам, – в пільговому періоді. Головне – встигнути поповнити кредитку протягом 62 днів. І, на відміну від інших банків, не сплачую додаткову комісію, коли розраховуюсь за посилки кредиткою», – підсумовує Марина.

Отже, кредитна картка NovaPay без сумнівів вийшла дуже вдалим продуктом. Її випуск практично миттєвий, без тяганини з документами та паперовими договорами. А великий кредитний ліміт та тривалий пільговий період дають користувачам можливість здійснювати покупки, планувати свої щоденні витрати та допомагати тим, кому це потрібно.