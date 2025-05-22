Лимит до 200 тыс. грн и до 62 дней льготного периода: главные преимущества новой кредитки от NovaPay

Кредитная карта – удобный платежный инструмент, позволяющий планировать личные расходы, так как при необходимости позволяет взять средства в долг на неотложные покупки. Именно такую карту предлагает своим клиентам NovaPay. Выясняем, в чем ее особенности, и о чем думают реальные пользователи.

В нашем сознании крепко засел стереотип, что за кредиткой обязательно нужно обращаться в банк. Впрочем, это уже в прошлом: финансовые компании теперь тоже выпускают кредитные карты, условия по которым ничуть не хуже, а порой даже лучше, чем у банков.

Первую кредитную карту для своих клиентов предложила компания NovaPay, которая является бесспорным лидером по введению платежных сервисов среди финкомпаний.

Напомним, мобильное приложение NovaPay предлагает максимально широкий функционал. Это быстрые и удобные переводы и платежи по Украине; оплата практически любых товаров и услуг; снятие наличных денег без дополнительных комиссий; накопление с облигациями и сборы с Кейсом, рассрочка, а теперь и кредитка.

Для чего вообще нужна кредитка

После установки мобильного приложения NovaPay и регистрации в нем каждый пользователь автоматически получает основную «фиолетовую» дебетовую карту, на которую можно переводить средства с других карт, получать зарплату или наложенные платежи.

Кредитная карта – это логическое развитие сервисов компании, она органично вписывается в продуктовую линейку NovaPay и дополняет дебетовую карту. Благодаря кредиту клиенты могут расширить ежедневные расходы за счет заемных средств с длительным льготным периодом.

«Запуск кредитной карты – это ответ на запрос наших пользователей, нуждающихся в гибком решении для ежедневных расходов. К тому же мы видим растущий спрос на наши кредитные продукты: только за 2024 год кредитный портфель NovaPay вырос в 2,5 раза и превысил 1 млрд грн», – говорит Богдан Гривко, директор по управлению рисками NovaPay.

По его словам, украинцы ищут удобные способы, чтобы закрывать свои финансовые нужды здесь и сейчас. «Кредитная карта NovaPay – идеальный инструмент для этого. Она имеет прозрачные условия, льготный период и очень проста в оформлении», – добавляет Богдан Гривко.

Основные условия кредитной карты NovaPay

Льготный период по кредитке NovaPay составляет до 62 дней. В течение этого срока держатель карты может пользоваться кредитными средствами по ставке только в размере 0,00001%. Грейс-период действует для оплаты товаров и услуг в магазинах или в интернете, для расчетов за посылки с наложенным платежом в приложении NovaPay, а также для платежей за коммунальные услуги, телевидение или Интернет, для уплаты налогов и отправки донатов благотворительным фондам через мобильное приложение NovaPay.

Базовая процентная ставка по кредитке (т.е. по окончании льготного периода) составляет 60% годовых, реальная – 79,59%.

Максимальный кредитный лимит по карте – 200 тыс. грн. Немалая сумма, которая может пригодиться, особенно в тех ситуациях, когда возникли непредвиденные расходы, а свободных денег не хватает. Удобно и то, что кредитная линия по карте NovaPay – возобновляемая. То есть, как только клиент погашает задолженность, он снова имеет доступ к кредитному лимиту. В общей сложности срок кредитования составляет 12 месяцев.

Открываем кредитку: быстро и без всяких сложностей

Оформить карту можно через мобильное приложение NovaPay. Как и в случае с другими сервисами компании, все очень удобно, процесс выпуска кредитки займет считанные минуты.

Порядок действий следующий:

открываем приложение NovaPay; внизу главного экрана выбираем вкладку "Кредиты"; выбираем вкладку «Кредитная карта» и нажимаем кнопку «Открыть»; система в течение 10 секунд проверяет кредитную историю, и если нет непогашенных долгов, оформление карты происходит автоматически; узнаем условия по карте и кредитный лимит – он индивидуален для каждого клиента; подтверждаем открытие кредитной карты с помощью разового кода, приходящего в SMS-сообщении.

Все, кредитка готова, можно сразу начинать пользоваться кредитным лимитом и оплачивать картой покупки.

Оформить карту можно через мобильное приложение NovaPay

Пригодится для ежедневных покупок, шопинга и помощи

Тем не менее, лучшая характеристика любого финансового продукта – отзывы реальных пользователей.

Елена из Киева – молодая женщина, пытающаяся подружиться с финансовой грамотностью. У нее вроде бы все получается, и она правильно распределяет свои денежные потоки. Но все равно бывают ситуации, особенно накануне зарплаты, когда денег не хватает на банальные вещи – продукты или корм для кота. Ранее Елена часто одалживала деньги у мамы и коллег, но недавно решила протестовать кредитную карту.

«Я клиентка NovaPay уже около года. Открыла дебетовую карту, чтобы извлекать выгоду на посылки. А потом «фиолетовая» карта стала одной из моих основных. Поэтому, когда я увидела сообщение о запуске кредитки, сразу же заинтересовалась и оформила ее. Правда, сначала переживала, пойдет ли этот платеж в льготный период, смогу ли вовремя его оплатить, но после того, как несколько раз воспользовалась, поняла, что и мои покупки в магазине у дома, и платежи за мобильный идут в льготный период, и что могу вовремя вернуть деньги без переплат» .

Игорь, предприниматель из Львова, хорошо разбирается в финансовых продуктах. Он знает, какой банк дает щедрый кэшбек, и у какого банка более долгий льготный период по кредитным картам. Но Игорю нравится пробовать что-то новое, поэтому он стал клиентом NovaPay практически в первый день запуска, и, конечно же, кредитную карту тоже себе открыл.

«Картами NovaPay чаще всего пользуюсь для платежей и переводов, особенно за посылки, также имею облигации компании. Вообще у меня нет необходимости в дополнительных средствах. Но иногда бывают случаи, когда появляются непредсказуемые расходы, но я не хочу «влезать» в сбережения. Чаще такое происходит, когда у бригад ВСУ, которым я обычно помогаю, вдруг сломается машина или им нужно что-то срочно приобрести. Благодаря кредитке я могу задонатить ребятам или купить для них что-то в интернете и быть спокойным, потому что у меня до двух месяцев для возврата средств без переплат», – делится своим опытом Игр.

Марина переехала из оккупированной части Донецкой области в Одессу, начала новую жизнь, нашла интересную работу тренером, однако, как и все одесситы, часто страдает от ночных обстрелов. «Я – шопоголик, – признается Марина, – мой муж шутит, что, заказывая себе новые вещи, косметику или покупая что-то для дома, я стараюсь обуздать стресс. Возражать не буду: очень люблю делать покупки в торговых центрах и забирать посылки в отделении или почтамате Новой почты».

Когда Марина узнала о новой кредитной карте от NovaPay, сразу решила протестировать ее для любимого шопинга. «И не зря – я мгновенно к ней привыкла, ведь это очень удобно. Теперь и мои покупки в магазине, и наложенный платеж, который я оплачиваю на Новой почте крупным киевским интернет-магазинам, – в льготном периоде. Главное – успеть пополнить кредитку в течение 62 дней. И, в отличие от других банков, не плачу дополнительную комиссию, когда рассчитываюсь по посылке кредиткой» , – заключает Марина.

Итак, кредитная карта NovaPay без сомнений получилась очень удачным продуктом. Ее выпуск практически мгновенный, без волокиты с документами и бумажными договорами. А большой кредитный лимит и длительный льготный период позволяют пользователям совершать покупки, планировать свои ежедневные расходы и помогать тем, кому это нужно.