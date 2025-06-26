"Нова пошта" оголосила оптимізацію і пропонує офісним працівникам йти на посилки. З компанії почали звільнятися

Українська приватна компанія з логістики та експрес-доставки посилок "Нова пошта" проводить реструктуризацію. Офісним працівникам пропонують йти на посилки або звільнитися.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на коментар Forbes Ukraine співвласника компанії Володимира Поперешнюка.

Він зазначив, що близько 30% працівників компанії "не торкаються посилок", працюють в офісах, а не з доставкою. На його думку, ця частка має становити 10–15%.

Тому "Нова пошта" розпочала оптимізацію виробничих процесів. Наразі офісним працівникам пропонують перейти на посади, які пов’язані з обробкою посилок, або звільнитися.

Поперешнюк зазначив, що реструктуризація спрямована на покращення процесів у компанії. Він повідомив, що із 7000 працівників, які не обробляють посилки, близько 2000 уже переведені на інші посади або звільнені, а до кінця поточного року їхня кількість може скоротитися вдвічі.

"Ми не займаємося скороченнями, ми займаємося покращеннями наших процесів. Люди звільняються самі, але ми всіх запрошуємо працювати у відділеннях", – пояснив пояснив співвласник "Нової пошти".

За інформацією джерел Scroll.media, керівництво компанії "Нова пошта" розпочало масштабне скорочення команди маркетингу та комунікацій. Звільнення торкнулися кількох десятків працівників, задіяних у різних напрямках. Співрозмовники повідомляють, що з компанії також йде директор з управління репутацією групи компаній "Нова пошта" Олена Плахова. Вона приєдналась до компанії у 2020 році. Джерела видання зазначають, що команда отримає грошові компенсації.

В пресслужбі "Нової пошти" на умовах анонімності підтвердили Delo.ua, що окремі співробітники пресслужби звільняються, але додати інші подробиці відмовилися.