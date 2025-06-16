Грантова підтримка бізнесу: підприємства переробної галузі отримають понад 100 млн грн

Міністерство економіки затвердило черговий перелік переможців програми “Гранти для переробних підприємств”. Цього разу 22 компанії та підприємці отримають загалом 108,9 мільйона гривень на модернізацію й розширення виробництва.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Гранти для переробних підприємств

"Загалом з початку року Міністерство економіки вже схвалило 135 заявок на понад 664,4 млн грн. Частину коштів підприємці вже залучили, інші – отримають після виконання умов програми", – зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

У межах програми підтримки переробних підприємств цього разу 7 грантів на загальну суму 37,4 млн грн профінансує Міністерство економіки, ще 15 — Державна служба зайнятості України. Прийом заявок триває постійно й проводиться хвилями кожні два тижні. Нова хвиля стартувала 7 червня. Подати документи можна онлайн через платформу "Дія".

Нагадаємо, у 2024 році в межах цієї ініціативи було видано 375 грантів на суму 1,8 млрд грн.

Як подати заявку на грант

Крок 1. Заповнення заявки разом із бізнес-планом на платформі "Дія". Документи автоматично передаються до обраного банку.

Заповнення заявки разом із бізнес-планом на платформі "Дія". Документи автоматично передаються до обраного банку. Крок 2. Банк проводить перевірку: аналізує наявність податкової заборгованості, кредитну історію, оцінює бізнес-план і, за потреби, здійснює візит до підприємства.

Банк проводить перевірку: аналізує наявність податкової заборгованості, кредитну історію, оцінює бізнес-план і, за потреби, здійснює візит до підприємства. Крок 3. Остаточне рішення про надання гранту ухвалює Мінекономіки або Державна служба зайнятості.

Остаточне рішення про надання гранту ухвалює Мінекономіки або Державна служба зайнятості. Крок 4. Після внесення частки співфінансування кошти перераховуються заявнику.

Очікуваний строк отримання фінансування — від одного до півтора місяця після завершення відповідної хвилі й виконання усіх умов.

Нагадаємо, у травні 65 ветеранів або членів їх родин визнані переможцями восьмої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти за програмою "Власна справа". Вони отримають 32 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. З початку цього року переможцями програми стали майже 600 ветеранів, які отримають гранти на 286 млн грн.