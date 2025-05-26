"Власна справа": ветерани отримають ще 32 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу

65 ветеранів або членів їх родин визнані переможцями восьмої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти за програмою "Власна справа". Вони отримають 32 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу. З початку цього року переможцями програми стали майже 600 ветеранів, які отримають гранти на 286 млн грн.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

"1700 ветеранів та членів їхніх родин стали переможцями ветеранської складової програми "Власна справа" від початку її дії. Держава інвестувала в розвиток ветеранського бізнесу через гранти понад 700 млн грн. 55% грантерів за цією програмою — учасники бойових дій, 45% — другі з їхнього подружжя. Кожен третій з грантоотримувачів взяв кошти на відкриття нового бізнесу", — зазначила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

Серед 65 переможців восьмої у 2025 році хвилі подачі заяв на гранти 25 учасників бойових дій, 40 членів родин ветеранів. 54 переможці отримають грант розміром до 500 тис. грн, 7 — до 250 тис. грн, 4 — до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів з Вінницької, Київської, Хмельницької областей та міста Києва. Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати бізнес грантери — оптова й роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування, надання інших видів послуг.

Відповідно до умов програми, учасники можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн — для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн — для другого з подружжя ветерана/загиблого захисника за умови створення одного та двох робочих місць відповідно.

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 12 місяців. Такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава.

Нагадаємо, 28 українців віком до 25 років за результатами шостої хвилі 2025 року стали переможцями молодіжної грантової програми "Власна справа". Вони отримають 4 млн грн на старт свого бізнесу. Загалом від початку дії програми позитивне рішення про отримання грантів мають 237 молодих підприємців.