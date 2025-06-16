Грантовая поддержка бизнеса: предприятия перерабатывающей отрасли получат более 100 млн грн

Министерство экономики утвердило очередной перечень победителей программы "Гранты для перерабатывающих предприятий". В этот раз 22 компании и предприниматели получат в общей сложности 108,9 миллиона гривен на модернизацию и расширение производства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Гранты для перерабатывающих предприятий

"В целом с начала года Министерство экономики уже одобрило 135 заявок более чем на 664,4 млн грн. Часть средств предприниматели уже привлекли, другие – получат после выполнения условий программы", – отметил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

В рамках программы поддержки перерабатывающих предприятий на этот раз 7 грантов на общую сумму 37,4 млн. грн. профинансирует Министерство экономики, еще 15 — Государственная служба занятости Украины. Прием заявок продолжается постоянно и производится волнами каждые две недели.

Новая волна стартовала 7 июня. Подать документы можно онлайн через платформу "Дія".

Напомним, в 2024 году в рамках этой инициативы было выдано 375 грантов на сумму 1,8 млрд. грн.

Как подать заявку на грант

Шаг 1. Заполнение заявки вместе с бизнес-планом на платформе "Дія". Документы автоматически передаются в выбранный банк.

Заполнение заявки вместе с бизнес-планом на платформе "Дія". Документы автоматически передаются в выбранный банк. Шаг 2. Банк проводит проверку: анализирует наличие налоговой задолженности, кредитную историю, оценивает бизнес-план и при необходимости совершает визит на предприятие.

Банк проводит проверку: анализирует наличие налоговой задолженности, кредитную историю, оценивает бизнес-план и при необходимости совершает визит на предприятие. Шаг 3. Окончательное решение о предоставлении гранта принимает Минэкономики или Государственная служба занятости.

Окончательное решение о предоставлении гранта принимает Минэкономики или Государственная служба занятости. Шаг 4. После внесения части софинансирования средства перечисляются заявителю.

Ожидаемый срок получения финансирования – от одного до полутора месяцев после завершения соответствующей волны и выполнения всех условий.

Напомним, в мае 65 ветеранов или членов их семей признаны победителями восьмой в 2025 году волны подачи заявлений на гранты по программе "Власна справа". Они получат 32 млн грн на начало или развитие своего бизнеса.