"Нова пошта" закриває єдине відділення на Острові в Херсоні

"Нова пошта" оголосила про закриття відділення №4 у районі Корабел (Острів) у Херсоні через щоденні ворожі обстріли. За останні три дні російські війська неодноразово атакували об’єкт артилерією та FPV-дронами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Відділення №4 стало одним із перших бізнес-об'єктів, що відновили роботу в Корабельному районі після звільнення міста у листопаді 2022 року. Протягом 29 місяців воно залишалося єдиним поштовим пунктом на Острові.

Саме тут тисячі місцевих мешканців отримували ліки, гуманітарну допомогу та інші критично важливі товари – відділення виконувало функцію пункту незламності.

Втім, після серії цілеспрямованих атак компанія вирішила закрити об’єкт. Утім, Нова пошта вже працює над встановленням поштомату у районі Корабел.

Зазначається, що у самому Херсоні продовжують роботу 16 інших точок сервісу компанії. Поруч із колишнім відділенням №4 залишається відкрите бетонне укриття, доступне всім охочим цілодобово.

Компанія висловила подяку керівнику відділення Владиславу та оператору Олександру, які до останнього залишалися на роботі.

Нагадаємо, 9 травня через постійні обстріли "Нова пошта" закрила останнє відділення у Костянтинівці Донецької області.