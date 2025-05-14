Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

--0,04

EUR

46,09

--0,07

Готівковий курс:

USD

41,49

41,40

EUR

46,75

46,55

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Нова пошта" закриває єдине відділення на Острові в Херсоні

нова пошта
Відділення №4 у Херсоні на Острові зачиняється / Нова пошта

"Нова пошта" оголосила про закриття відділення №4 у районі Корабел (Острів) у Херсоні через щоденні ворожі обстріли. За останні три дні російські війська неодноразово атакували об’єкт артилерією та FPV-дронами.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Відділення №4 стало одним із перших бізнес-об'єктів, що відновили роботу в Корабельному районі після звільнення міста у листопаді 2022 року. Протягом 29 місяців воно залишалося єдиним поштовим пунктом на Острові.

Саме тут тисячі місцевих мешканців отримували ліки, гуманітарну допомогу та інші критично важливі товари – відділення виконувало функцію пункту незламності.

Втім, після серії цілеспрямованих атак компанія вирішила закрити об’єкт. Утім, Нова пошта вже працює над встановленням поштомату у районі Корабел.

Зазначається, що у самому Херсоні продовжують роботу 16 інших точок сервісу компанії. Поруч із колишнім відділенням №4 залишається відкрите бетонне укриття, доступне всім охочим цілодобово.

Компанія висловила подяку керівнику відділення Владиславу та оператору Олександру, які до останнього залишалися на роботі.

Нагадаємо, 9 травня через постійні обстріли "Нова пошта" закрила останнє відділення у Костянтинівці Донецької області.

Автор:
Тетяна Гойденко