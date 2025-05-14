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"Новая почта" закрывает единственное отделение на Острове в Херсоне

новая почта
Отделение №4 в Херсоне на Острове закрывается |

"Новая почта" объявила о закрытии отделения №4 в районе Корабел (Остров) в Херсоне из-за ежедневных вражеских обстрелов. За последние три дня российские войска не раз атаковали объект артиллерией и FPV-дронами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Отделение №4 стало одним из первых бизнес-объектов, возобновивших работу в Корабельном районе после освобождения города в ноябре 2022 года, в течение 29 месяцев оно оставалось единственным почтовым пунктом на Острове.

Здесь тысячи местных жителей получали лекарства, гуманитарную помощь и другие критически важные товары – отделение выполняло функцию пункта несокрушимости.

Впрочем, после серии целенаправленных атак компания решила закрыть объект. Но Новая почта уже работает над установкой почтомата в районе Корабел.

Отмечается, что в Херсоне продолжают работу 16 других точек сервиса компании. Рядом с бывшим отделением №4 остается открытое бетонное укрытие, доступное всем желающим круглосуточно.

Компания выразила благодарность руководителю отделения Владиславу и оператору Александру, которые до последнего оставались на работе.

Напомним, 9 мая из-за постоянных обстрелов "Новая почта" закрыла последнее отделение в Константиновке Донецкой области.

Автор:
Татьяна Гойденко