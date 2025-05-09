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"Новая почта" закрыла последнее отделение в Константиновке Донецкой области

"Новая почта" закрыла последнее отделение в Константиновке Донецкой области
Фото: пресс-служба "Новой почты"

Сегодня, 9 мая, " Новая почта " закрывает последнее, продолжавшее работу в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что до сих пор это отделение работало как пункт несокрушимости: ежедневно с 11:00 до 15:00.

Фото 2 — "Новая почта" закрыла последнее отделение в Константиновке Донецкой области

Местные приходили сюда, чтобы зарядить мобильные телефоны, выйти на связь с родными с помощью Starlink, погреться, приготовить еду, снять наличные.

Фото 3 — "Новая почта" закрыла последнее отделение в Константиновке Донецкой области

"Наша команда благодарит коллег за самоотверженную работу и позицию! Новая почта вернется к своим клиентам в Константиновке, как только это станет возможным", — подчеркнули в компании.

В феврале "Новая почта", которая до 2022 года имела десять отделений в Покровске Донецкой области , закрыла последнее отделение из- за ухудшения ситуации безопасности.

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество сейчас составляет 37 210. В планах на 2025 г. открыть еще 11 000 точек сервиса.

В 2024 году "Новая почта"   доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.

Как мы писали ранее, в первом полугодии 2024 года "Новая почта" увеличила консолидированный чистый доход на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 24,45 млрд. грн. В то же время консолидированная чистая прибыль компании снизилась на 36,9%, составив 1,48 млрд грн.

Автор:
Светлана Манько