Последнее отделение "Новой почты" в Покровске прекращает свою работу

"Новая почта", которая до 2022 года имела десять отделений в Покровске (Донецкая область), вынуждена закрыть последнее из них из-за ухудшения ситуации безопасности.

Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк.

Об отделениях в Покровске

В декабре прошлого года в городе еще действовало два отделения, в которых работали 13 человек. Однако в январе одно из них было закрыто. Осталось только одно – Покровск №3, и три работника, проинформировал Попершнюк.

С осени отделение Новой почты №3 стало пунктом несокрушимости, а работники компании превратились в опору для оставшихся в городе.

Каждый день до 200 человек приходили сюда, чтобы погреться, подключиться к интернету, снять наличные, подзарядить телефоны, приготовить еду, увидеть близких и найти поддержку.

"Мы до последнего оттягивали этот момент, а наши коллеги были готовы работать и дальше. Но условия безопасности больше не позволяют нам это делать. С сегодняшнего дня, 18 февраля, мы закрываем наше последнее отделение в Покровске — №3", — сообщил он.

Он добавил, что компания продолжит следить за ситуацией и сделает все возможное для быстрого возобновления работы в Покровске, как только разрешат обстоятельства.

Напомним, ранее горно-металлургическая группа "Метинвест" сообщила о приостановлении работы Покровской угольной группы из-за изменений на линии фронта, дефицита электроэнергии и ухудшения ситуации безопасности.