Останнє відділення "Нової пошти" в Покровську припиняє свою роботу

"Нова пошта", яка до 2022 року мала десять відділень у Покровську (Донецька область), змушена закрити останнє з них через погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

Про відділення у Покровську

У грудні минулого року в місті ще діяло два відділення, в яких працювали 13 осіб. Проте в січні одне з них було закрите. Залишилось лише одне – Покровськ №3, і троє працівників, поінформував Попершнюк.

З осені відділення Нової пошти №3 стало пунктом незламності, а працівники компанії перетворилися на опору для тих, хто залишався в місті.

Щодня до 200 осіб приходили сюди, щоб погрітися, підключитися до інтернету, зняти готівку, підзарядити телефони, приготувати їжу, побачити близьких і знайти підтримку.

"Ми до останнього відтягували цей момент, а наші колеги були готові працювати й далі. Але безпекові умови більше не дозволяють нам це робити. Відсьогодні, 18 лютого, ми закриваємо наше останнє відділення у Покровську — №3", - повідомив він.

Він додав, що компанія продовжить слідкувати за ситуацією та зробить все можливе для швидкого відновлення роботи у Покровську, як тільки дозволять обставини.

Нагадаємо, раніше гірничо-металургійна група "Метінвест" повідомила про призупинення роботи Покровської вугільної групи через зміни на лінії фронту, дефіцит електроенергії та погіршення безпекової ситуації.