"Новая почта" объявила оптимизацию и предлагает офисным работникам идти на посылки. С компании начали увольняться

Украинская частная компания по логистике и экспресс-доставке посылок "Новая почта" проводит реструктуризацию. Офисным работникам предлагают идти на посылки или уволиться.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на комментарий Forbes Украина совладельца компании Владимира Поперешнюка.

Он отметил, что около 30% работников компании " не затрагивают посылок ", работают в офисах, а не с доставкой. По его мнению, эта доля должна составлять 10-15%.

Поэтому " Новая почта " начала оптимизацию производственных процессов . Сейчас офисным работникам предлагают перейти на должности, связанные с обработкой посылок, или уволиться.

Поперешнюк отметил, что реструктуризация направлена на улучшение процессов в компании. Он сообщил, что из 7000 работников, не обрабатывающих посылки, около 2000 уже переведены на другие должности или уволены, а к концу текущего года их количество может сократиться вдвое.

"Мы не занимаемся сокращениями, мы занимаемся улучшениями наших процессов. Люди увольняются сами, но мы всех приглашаем работать в отделениях", – объяснил совладелец "Новой почты".

По информации источников Scroll.media, руководство компании "Новая почта" приступило к масштабному сокращению команды маркетинга и коммуникаций. Увольнения коснулись нескольких десятков работников, задействованных в разных направлениях. Собеседники сообщают, что из компании также идет директор по управлению репутацией группы компаний "Новая почта" Елена Плахова. Она присоединилась к компании в 2020 году. Источники издания отмечают, что команда получит денежные компенсации.

В прессслужбе "Новой почты" на условиях анонимности подтвердили Delo.ua, что отдельные сотрудники прессслужбы увольняются, но добавить другие подробности отказались.