З "Нової пошти" звільняється генеральний директор: причина

У 2025 році завершується десятирічний період співпраці "Нової пошти" з Олександром Бульбою — СЕО, під керівництвом якого компанія досягла найамбітніших результатів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Нової пошти".

Там зауважують, що під керівництвом Бульби з 2015 по 2025 рік логістична компанія збільшила річний обсяг доставок із 93 мільйонів до 500 мільйонів (за планом на кінець 2025 року).

До кінця поточного року мережа "Нової пошти" охоплюватиме 50 000 точок сервісу по всій країні — у 25 разів більше, ніж десять років тому.

Зазначається, що успіхи "Нової пошти" — результат послідовної роботи СЕО та великої команди, якою він керував. Крім того, багато років поспіль Олександра Бульбу визнають одним із найефективніших керівників в Україні.

"Водночас будь-який успіх має свою ціну, а навіть найуспішніші проекти потребують свіжого погляду. Саме тому співвласники компанії разом з Олександром ухвалили спільне рішення: 2025 стане завершальним роком його перебування на посаді СЕО "Нової пошти". До кінця року Бульба і надалі очолюватиме компанію, фокусуючись на реалізації затвердженої стратегії розвитку", - повідомили в компанії.

Там додали, що 31 грудня 2025 року "Нова пошта" отримає нового СЕО, а Олександр Бульба — заслужену винагороду, відпочинок і можливість розпочати новий професійний етап уже поза межами групи компаній NOVA.

"Співвласники та наглядова рада висловлюють глибоку вдячність Олександру Бульбі за роки плідної співпраці та його неоціненний внесок у розвиток компанії", - підсумували в компанії.

Скорочення в "Новій пошті"

"Нова пошта" розпочала оптимізацію виробничих процесів. Наразі офісним працівникам пропонують перейти на посади, які пов’язані з обробкою посилок, або звільнитися.

"Нова пошта" планує звільнити близько 3000 працівників, що становить менше 10% від загальної чисельності штату.

У компанії заплановане скорочення штату пояснюють "оптимізацією бізнес-процесів", зазначивши, що "не шукають економії за рахунок звільнень".

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

У 2024 році "Нова пошта" відкрила 10 тисяч нових точок сервісу в Україні, а загальна їхня кількість наразі становить 37 210.

У 2024 році “Нова пошта” доставила 480 мільйонів посилок, що на 16% більше порівняно з 2023 роком.