С "Новой почты" увольняется генеральный директор: причина

В 2025 году завершается десятилетний период сотрудничества "Новой почты" с Александром Бульбой — СЕО, под руководством которого компания достигла самых амбициозных результатов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

Там подчеркивают, что под руководством Бульбы с 2015 по 2025 год логистическая компания увеличила годовой объем доставок с 93 миллионов до 500 миллионов (по плану на конец 2025 года).

До конца текущего года сеть "Новой почты" будет охватывать 50 000 точек сервиса по всей стране — в 25 раз больше десяти лет назад.

Отмечается, что успехи "Новой почты" – результат последовательной работы СЕО и большой команды, которой он руководил. Кроме того, многие годы Александра Бульбу признают одним из самых эффективных руководителей в Украине.

"В то же время любой успех имеет свою цену, а даже самые успешные проекты нуждаются в свежем взгляде. Именно поэтому совладельцы компании вместе с Александром приняли совместное решение: 2025 год станет завершающим годом его пребывания в должности СЕО "Новой почты". До конца года Бульба и в дальнейшем будет возглавлять компанию, фокусируясь".

Там добавили, что 31 декабря 2025 года "Новая почта" получит нового СЕО, а Александр Бульба - заслуженное вознаграждение, отдых и возможность начать новый профессиональный этап уже вне группы компаний NOVA.

"Совладельцы и наблюдательный совет выражают глубокую признательность Александру Бульбе за годы плодотворного сотрудничества и его неоценимый вклад в развитие компании", - подытожили в компании.

Сокращение в "Новой почте"

"Новая почта" начала оптимизацию производственных процессов. Сейчас офисным работникам предлагают перейти на должности, связанные с обработкой посылок, или уволиться.

"Новая почта" планирует уволить около 3000 работников, что составляет менее 10% от общей численности штата.

В компании запланированное сокращение штата объясняют "оптимизацией бизнес-процессов", отметив, что "не ищут экономию за счет увольнений".

О "Новой почте"

"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

В 2024 году "Новая почта" открыла 10 тысяч новых точек сервиса в Украине, а их общее количество сейчас составляет 37 210.

В 2024 году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.