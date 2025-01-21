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"Новая почта" доставила 480 млн посылок в 2024 году: самые популярные товары

"Новая почта" доставила 480 млн посылок в 2024 году: самые популярные товары
Число международных доставок возросло до 19 миллионов посылок. Фото: "Новая почта"

В 2024 году "Новая почта" доставила 480 миллионов посылок, что на 16% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Какие товары лидируют по спросу

Самыми популярными товарами стали:

  • Одежда.
  • Товары для дома.
  • Косметика.
  • Запчасти.
  • Продукты питания.

О международной сети

Количество международных доставок возросло до 19 миллионов посылок, что на 86% больше по сравнению с 2023 годом, с наибольшим спросом на футляры, чехлы, наушники, футболки, детские аксессуары и предметы обихода.

В 2024 году Новая почта продолжила активно расширять свою международную сеть.

По состоянию на конец 2024 г. компания уже работает в 16 странах Европы. В общей сложности было совершено 4 миллиона международных отправлений.

Напомним, военные будут платить всего 1 грн за посылки от "Новой почты" в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Отметим также, что уже полученный покупателем через "Новую почту" заказ можно вернуть продавцу бесплатно в течение 14 дней, если товар чем-нибудь не подошел. Для этого его нужно снова упаковать и согласовать возвращение с продавцом. Отправка доступна и в отделении, и курьером, и по почтомату, а заказать такую услугу можно как в мобильном приложении, так и в онлайн-кабинете.

Автор:
Ольга Опенько