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"Новая Почта" приобрела 50 электровелосипедов для курьеров в четырех городах

"Новая Почта" приобрела 50 электровелосипедов для курьеров в четырех городах
Максимальный пробег электробайка до 70 км на одном заряде.

"Новая Почта" закупила первые 50 электровелосипедов для курьеров в Киеве, Днепре, Львове и Одессе.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что "Новая Почта" планирует масштабировать инициативу по закупке электровелосипедов для курьеров по всей Украине.

Первоначально компания протестировала электробайки в центре Киева, где курьеры отметили значительное сокращение времени на передвижение между точками доставки.

Благодаря положительным отзывам было принято решение закупить целую партию для Киева, Днепра, Львова и Одессы.

Что известно об электробайках

Особенности электробайков:

  • Максимальный пробег до 70 км на одном заряде;
  • Устойчивые и маневренные 18-дюймовые мотоциклетные колеса;
  • Просторный багажник для удобной перевозки посылок;
  • Адаптированы для использования в любую погоду благодаря мотоциклетным колесам, обеспечивающим надежное сцепление даже при сложных условиях.

Недавно "Новая почта" запустила собственную курьерскую доставку в Австрии и Нидерландах, а также открыла шестое отделение в Чехии.

Автор:
Ольга Опенько