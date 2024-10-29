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"Новая почта" вышла на рынок Нидерландов с курьерской доставкой

доставка, Нидерланды, Нова пошта, Nova Post, посылки, НП
Фото: "Новая почта" / Flickr

Украинская логистическая компания "Новая почта" вышла на рынок Нидерландов с собственной курьерской доставкой. Это уже шестнадцатая европейская страна, где она работает.

Об этом сообщает пресс-служба "Новой почты".

Условия доставки и стоимость

Отмечается, что отправки весом до 1 тыс. кг доступны как для частных клиентов, так и для компаний. Сроки доставки из Украины в Нидерланды – от 4 дней, а по Нидерландам и в другие европейские страны – от 1 дня.

Стоимость доставки:

  • документы – 1000 грн;
  • посылки до 2 кг – 1050 грн;
  • посылки до 10 кг – 1600 грн;
  • посылки до 30 кг – 2600 грн;
  • посылки свыше 30 кг – 100 грн за каждый 1 кг и 250 грн за каждые 100 кг.

В каких странах уже работает Nova Post

"Новая почта" уже имеет международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия, Италия и Австрия. В октябре открылись два отделения компании в Австрии, а в начале июля "Нова пошта" открыла свое сотое отделение в Европе, которое стало первым во Франции. На сегодняшний день Nova Post имеет более 100 собственных отделений в Европе и почти 82 тыс. партнерских точек сервиса.

Автор:
Андрей Снаговский