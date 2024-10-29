НБУ курс:

USD

41,33

+0,02

EUR

44,70

--0,02

Готівковий курс:

USD

41,62

41,55

EUR

45,25

45,10

Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Бізнес
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Нова пошта" вийшла на ринок Нідерландів з курʼєрською доставкою

Нова пошта, доставка, фура
Фото: "Нова пошта" / Flickr

Українська логістична компанія "Нова пошта" вийшла на ринок Нідерландів з власною курʼєрською доставкою. Це вже шістнадцята європейська країна, де вона працює.

Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Умови доставки та вартість

Зазначається, що відправлення вагою до 1 тис. кг доступні як для приватних клієнтів, так і для компаній. Терміни доставки з України в Нідерланди — від 4 днів, а по Нідерландах і до інших європейських країн — від 1 дня.

Вартість доставки:

  • документи – 1000 грн; 
  • посилки до 2 кг – 1050 грн; 
  • посилки до 10 кг – 1600 грн; 
  • посилки до 30 кг – 2600 грн;
  • посилки понад 30 кг — 100 грн за кожний 1 кг та 250 грн за кожні 100 кг.

В яких країнах вже працює Nova Post 

"Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина, Італія та Австрія. У жовтні відкрилось два відділення компанії в Австрії, а на початку липня "Нова пошта" відкрила своє соте відділення у Європі, яке стало першим у Франції. На сьогодні Nova Post має понад 100 власних відділень у Європі та майже 82 тис. партнерських точок сервісу.

Автор:
Андрій Снаговський