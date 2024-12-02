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"Новая почта" открыла шестое отделение в Чехии: сколько стоит отправить посылку

Новая почта открыла шестое отделение в Чехии
Фото: пресс-служба Nova Post

Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла уже шестое отделение в Чехии. Теперь отделение Nova Post работает в городе Остраве.

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Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".

В новом отделении в Остраве можно отправлять и получать посылки, документы и грузы до 100 кг.

Фото 2 — "Новая почта" открыла шестое отделение в Чехии: сколько стоит отправить посылку

Как сообщается, отделение расположено по адресу: 28. října 875, 709 00 Ostrava 9.

График работы:

  • Пн–Пт: 8:00–20:00;
  • Сб, Вс: 9:00–18:00.

Кроме того, клиенты "Новой почты" до 8 декабря могут воспользоваться промокодом OSTRAVA50 и получить 50% скидки на отправку из нового отделения. Скидка распространяется на документы, посылки и грузы до 100 кг.

Фото 3 — "Новая почта" открыла шестое отделение в Чехии: сколько стоит отправить посылку

Стоимость доставки из Украины в Чехию

  • Документы до 1 кг – 500 грн;
  • посылки до 2 кг – 550 грн;
  • посылки до 10 кг – 850 грн;
  • посылки до 30 кг – 1800 грн.

Срок доставки из Украины в Чехию составляет от 5 дней, а внутри Чехии – от 1 дня.

В каких странах уже работает Nova Post

Новая почта уже имеет международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.

В мае открылось два отделения компании в Великобритании, а в начале июля "Новая почта" открыла свое сотое отделение в Европе, которое стало первым во Франции.

На сегодняшний день Nova Post имеет более 100 собственных отделений в Европе и почти 82 тысячи партнерских точек сервиса.

Недавно "Новая почта" запустила собственную курьерскую доставку в Австрии и Нидерландах .

В свою очередь, сейчас компания, активно развившаяся в странах Европы, готовится к выходу на рынок США, который должен состояться уже в 2025 году.

Автор:
Светлана Манько