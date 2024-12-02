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"Новая почта" открыла шестое отделение в Чехии: сколько стоит отправить посылку
Украинская логистическая компания "Новая почта" открыла уже шестое отделение в Чехии. Теперь отделение Nova Post работает в городе Остраве.
Об этом сообщила пресс-служба "Новой почты".
В новом отделении в Остраве можно отправлять и получать посылки, документы и грузы до 100 кг.
Как сообщается, отделение расположено по адресу: 28. října 875, 709 00 Ostrava 9.
График работы:
- Пн–Пт: 8:00–20:00;
- Сб, Вс: 9:00–18:00.
Кроме того, клиенты "Новой почты" до 8 декабря могут воспользоваться промокодом OSTRAVA50 и получить 50% скидки на отправку из нового отделения. Скидка распространяется на документы, посылки и грузы до 100 кг.
Стоимость доставки из Украины в Чехию
- Документы до 1 кг – 500 грн;
- посылки до 2 кг – 550 грн;
- посылки до 10 кг – 850 грн;
- посылки до 30 кг – 1800 грн.
Срок доставки из Украины в Чехию составляет от 5 дней, а внутри Чехии – от 1 дня.
В каких странах уже работает Nova Post
Новая почта уже имеет международные представительства в таких странах, как Молдова, Польша, Литва, Германия, Чехия, Эстония, Латвия, Словакия, Румыния, Венгрия и Италия.
В мае открылось два отделения компании в Великобритании, а в начале июля "Новая почта" открыла свое сотое отделение в Европе, которое стало первым во Франции.
На сегодняшний день Nova Post имеет более 100 собственных отделений в Европе и почти 82 тысячи партнерских точек сервиса.
Недавно "Новая почта" запустила собственную курьерскую доставку в Австрии и Нидерландах .
В свою очередь, сейчас компания, активно развившаяся в странах Европы, готовится к выходу на рынок США, который должен состояться уже в 2025 году.