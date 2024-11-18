Новая почта планирует выйти на рынок США: подготовка уже началась

Украинская логистическая компания "Новая почта" активно расширяет свое присутствие на международной арене и планирует выйти на рынок США уже в 2025 году. Об этом заявил соучредитель группы Nova Вячеслав Климов в интервью изданию "Экономическая правда".

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронировать участие

Данная стратегия компании-перевозчика направлена ​​на укрепление позиций в глобальной логистике и включает в себя запуск новых маршрутов и услуг для международных клиентов.

"Не могу сейчас сказать, что у нас цель стать номером один в мировой или европейской экспресс-доставке. Посмотрим. Думаю, цель – стать заметным игроком в этой индустрии в мире", – подчеркнул Климов.

Подготовка к выходу на рынок США уже началась.

"Думаю, в 2025 году в каком-то формате первый флажок появится", – заявил предприниматель.

Отмечается, что основным показателем развития компании является количество посылок на одного человека. В Украине каждый украинец генерирует 18 посылок в год, в Польше – 36, в США – 68. Поэтому выход на международные рынки – это зона роста.

"Согласно прогнозам, рост электронной коммерции между странами будет вдвое быстрее локального. Все чаще потребитель будет что-то заказывать из-за границы", – объясняет бизнесмен.

Также в компании на 2025 год запланированы значительные инвестиции в Украину для улучшения доставки, расширения сети отделений и почтоматов. Перевозчик намерен открыть 10 тысяч новых почтоматов и дополнительных отделений, в том числе для развития адресной доставки. Основные инвестиции сосредоточены на улучшении доступности потребителей, тогда как часть средств будет направлена ​​на международную экспансию.

Как мы писали ранее, в первом полугодии 2024 года "Новая почта" увеличила консолидированный чистый доход на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 24,45 млрд грн. В то же время консолидированная чистая прибыль компании снизилась на 36,9%, составив 1,48 млрд грн.

Также сообщалось, что "Новая почта" упразднила плату в размере 0,5% от объявленной стоимости посылки в случае отказа получателя. Теперь возврат отправки в отправитель является бесплатным.