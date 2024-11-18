"Нова пошта" планує вийти на ринок США: підготовка вже почалась

Українська логістична компанія "Нова пошта" активно розширює свою присутність на міжнародній арені та планує вийти на ринок США вже в 2025 році. Про це заявив співзасновник групи Nova Вячеслав Климов в інтерв’ю виданню "Економічна правда".

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі. 12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу. Забронювати участь

Дана стратегія компанії-перевізника спрямована на зміцнення позицій в глобальній логістиці і включає запуск нових маршрутів та послуг для міжнародних клієнтів.

"Не можу зараз сказати, що в нас ціль стати номером один у світовій або європейській експрес-доставці. Подивимося. Думаю, ціль – стати помітним гравцем у цій індустрії у світі", – підкреслив Климов.

Підготовка до виходу на ринок США вже почалася.

"Думаю, у 2025 році в якомусь форматі перший прапорець з’явиться", – заявив підприємець.

Зазначається, що головним показником розвитку компанії є кількість посилок на одну людину. В Україні кожен українець генерує 18 посилок на рік, у Польщі – 36, у США – 68. Тому вихід на міжнародні ринки – це зона зростання.

"Згідно з прогнозами, зростання електронної комерції між країнами буде вдвічі швидшим, ніж локальне. Дедалі частіше споживач буде щось замовляти з-за кордону", – пояснює бізнесмен.

Також в компанії на 2025 рік заплановані значні інвестиції в Україну для покращення доставки, розширення мережі відділень і поштоматів. Перевізник має намір відкрити 10 тисяч нових поштоматів та додаткові відділення, зокрема для розвитку адресної доставки. Основні інвестиції зосереджені на покращенні доступності для споживачів, тоді як частина коштів буде спрямована на міжнародну експансію.

Як ми писали раніше, у першому півріччі 2024 року "Нова пошта" збільшила консолідований чистий дохід на 22,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 24,45 млрд грн. Водночас консолідований чистий прибуток компанії знизився на 36,9%, склавши 1,48 млрд грн.

Також повідомлялось, що "Нова пошта" скасувала плату в розмірі 0,5% від оголошеної вартості посилки у разі відмови отримувача. Тепер повернення відправлення до відправника є безкоштовним.