"Нова пошта" відкрила шосте відділення у Чехії: скільки коштує відправити посилку

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила вже шосте відділення в Чехії. Відтепер відділення Nova Post працює у місті Остраві.

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Про це повідомила пресслужба "Нової пошти".

Зазначається, що у новому відділенні в Остраві можна відправляти та отримувати посилки, документи й вантажі до 100 кг.

Як повідомляється, відділення розташоване за адресою: 28. října 875, 709 00 Ostrava 9.

Графік роботи:

Пн–Пт: 8:00–20:00;

Сб, Нд: 9:00–18:00.

Крім того, клієнти "Нової пошти" до 8 грудня можуть скористатися промокодом OSTRAVA50 та отримати 50% знижки на відправлення з нового відділення. Знижка поширюється на документи, посилки та вантажі до 100 кг.

Вартість доставки з України у Чехію

Документи до 1 кг - 500 грн;

посилки до 2 кг - 550 грн;

посилки до 10 кг - 850 грн;

посилки до 30 кг - 1800 грн.

Термін доставки з України в Чехію становить від 5 днів, а всередині Чехії — від 1 дня.

В яких країнах вже працює Nova Post

"Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.

У травні відкрилось два відділення компанії у Великій Британії, а на початку липня "Нова пошта" відкрила своє соте відділення у Європі, яке стало першим у Франції.

На сьогодні Nova Post має понад 100 власних відділення у Європі та майже 82 тисячі партнерських точок сервісу.

Нещодавно "Нова пошта" запустила власну кур'єрську доставку в Австрії та у Нідерландах.

В свою чергу, зараз компанія, що активно розвилася у країнах Європи, готується до виходу на ринок США, який має відбутися вже у 2025 році.