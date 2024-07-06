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Вже 100 відділень в Європі: "Нова пошта" вийшла на ринок Франції
Українська логістична компанія «Нова пошта» відкрила своє перше відділення у Франції. Це вже соте відділення в Європі.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що відділення працює у Ніцці, а поштомати, пункти видачі посилок та кур’єрська доставка доступні по всій країні.
14-та європейська країна
Франція стала 14-ю європейською країною, на ринок якої вийшла "Нова пошта". Відділення у Ніцці працюватиме за адресою 27 Avenue Notre Dame, 06000. У ньому клієнти зможуть отримувати та відправляти документи, посилки та вантажі до 100 кг в та з України, всередині країни та між європейськими країнами, де вже є відділення "Нової пошти".Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
«Вихід на ринок Франції для нас особливий — перше французьке відділення "Нової пошти" стало сотим відділенням компанії у Європі. У планах до кінця року відкритись у Парижі та Леоні, а далі й в інших великих містах — Лілль, Тулуза та Бордо. Ми й надалі прагнемо логістично з’єднати Європу з Україною і дати українцям можливість легко та швидко відправляти та отримувати посилки від рідних у будь-якій точці світу. А отже- далі буде»,– коментує Володимир Поперешнюк,співвласник групи компаній NOVA.
Вартість доставки
Як повідомляють в компанії, вартість доставки з України у відділення у Франції складатиме:
- документи до 1 кг — 900 грн
- посилки до 2 кг – 950 грн
- посилки до 10 кг – 1500 грн
- посилки до 30 кг – 2500 грн
- вантаж понад 30 кг – 100 грн за кожний кілограм
Термін доставки посилки в Україну — від 5 днів.
Також клієнти можуть замовляти доставку відправлень до 1000 кг кур’єром на будь-яку адресу у Франції.
За посилку до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн, або +250 грн за кожні 100 кг ваги, якщо вантаж понад 30 кг.
Кур’єрська доставка працюватиме по всій країні. Викликати кур’єра клієнти можуть через зручні діджітал-інструменти: сайт, бізнес-кабінет та мобільний додаток. Партнером компанії в адресному обслуговуванні стала місцева компанія Chronopost. Крім того, відправити посилку з України можна в один із 17 000 пунктів видачі посилок Chronopost, розташованих по всій території Франції.
Нагадаємо, у червні "Нова пошта" відкрила два відділення в чеських містах Пльзень та Пардубице.
В яких країнах вже працює "Нова пошта"
Нагадаємо, 30 квітня Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post, а 13 травня "Нова пошта" відкрила два відділення у Великій Британії. Сполучене королівство стало 13 країною.
"Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.
Так, у середині грудня 2023 року перше відділення відкрилося в Італії – воно стало 80-м за межами України. До жовтня 2024 року компанія планує розпочати роботу ще у 17 країнах Європи.