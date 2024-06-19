"Нова пошта" відкрила два відділення в чеських містах Пльзень та Пардубице

Тепер для клієнтів в Чехії доступні відділення "Нової пошти" у 5 містах: Прага, Брно, Ліберець, Пльзень та Пардубице.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що у нових відділеннях користувачі можуть отримати та відправити посилки вагою до 30 кг до або з України, а також до/з будь-якої європейської країни, де є відділення "Нової пошти" (наразі крім Молдови, Румунії та Великої Британії).

Що відомо про нові відділення

Згідно з повідомленням "Нової пошти", відділення у м. Пльзень працює за адресою Mikulášské nám. 630/2, 326 00, а в місті Пардубице - за адресою: Sladkovského 458, 530 02.

Обидва відділення відкриті з понеділка по суботу.

Термін доставки з України – від 5 робочих днів. Також клієнти можуть замовити доставку кур’єром на будь-яку адресу у Пльзені чи Пардубице.

Доставка кур’єром оплачується додатково.

За словами СЕО "Нової пошти" в Чехії Андрія Артеменко, задля комфорту клієнтів наступними будуть відкриті відділення у містах Острава, Млада Болеслав та Чеське Будейовіце.

"Ми також плануємо розвивати мережу відділень всередині вже існуючих бізнесів, а отже запрошуємо до співпраці власників магазинів, супермаркетів, коворкінгів, салонів хімчисток одягу та інших", - заявив він.

Детальніше про швидку доставку з України до будь-якого населеного пункту в Чехії за посиланням https://novaposhta.ua/delivery_to_czech_republic/.

В яких країнах вже працює "Нова пошта"

Нагадаємо, 30 квітня Іспанія стала 12 європейською країною, у якій компанія відкрила відділення Nova Post, а 13 травня "Нова пошта" відкрила два відділення у Великій Британії.

У компанії нагадали, що "Нова пошта" вже має міжнародні представництва у таких країнах, як Молдова, Польща, Литва, Німеччина, Чехія, Естонія, Латвія, Словаччина, Румунія, Угорщина та Італія.

Так, у середині грудня 2023 року перше відділення відкрилося в Італії – воно стало 80-м за межами України. До жовтня 2024 року компанія планує розпочати роботу ще у 17 країнах Європи.

Також у компанії похвалились досягненнями відносно зростання мережі відділень за 2023 рік. Так, мережа відділень та поштоматів "Нової пошти" в Україні за попередній рік збільшилась майже на 5000 одиниць, в результаті чого їх загальна кількість склала 27 050.