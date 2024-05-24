"Нова пошта" доставлятиме посилки між країнами Європи

Nova Post запровадила нову послугу для клієнтів за кордоном – доставку між європейськими країнами, де є відділення компанії.

Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

"Відтепер легко, безпечно та швидко можна відправити документи, посилки чи вантажі до 100 кг не тільки з Європи в Україну чи навпаки, а й між європейськими країнами, де є відділення Nova Post", - йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що термін доставки між країнами складатиме від двох днів.

Станом на 24 травня послугою вже можуть скористатися клієнти Nova Post у всіх країнах присутності, крім Молдови, Румунії та Великої Британії.

Так, доставка працює між такими країнами:

Польща;

Литва;

Чехія;

Німеччина;

Словаччина;

Естонія;

Латвія;

Угорщина;

Італія;

Іспанія.

Вартість доставки

Вартість доставки залежить від ваги відправлення та відстані між країнами.

"На прикладі відправки з Польщі: доставка посилки вагою 2 кг до Німеччини до відділення Nova Post коштуватиме 43 злотих (близько 440 грн. – ред.), а до Іспанії – 65 злотих (близько 660 грн. – ред.). Плюс 10 (близько 102 грн. – ред.) злотих до вартості, якщо скористатися послугою доставки посилки на адресу кур'єром", – пояснили в компанії.

Відправляти та отримувати можна посилки вагою до 100 кг. Доставка здійснюється у відділення Nova Post, поштомати, пункти видачі посилок та кур'єрами за адресами.

Як оформити міжнародне відправлення

Для оформлення міжнародних відправлень доступні зручні діджитал-інструменти:

мультимовний сайт;

мобільний застосунок;

бізнес кабінет, де клієнт може не тільки створити посилку, але й викликати кур'єра, оплатити доставку, дізнатись графік роботи та адресу найближчого відділення чи пункту видачі посилок, а також відстежувати переміщення відправлення в реальному часі.

Також компанія звертає увагу, що перед відправкою потрібно ознайомитись з правилами та переліком заборонених товарів. Для цього слід:

відвідати сайт Nova Post;

вибрати країну, з якої відбуватиметься відправка;

перейти до розділу "Міжнародна доставка";

вибрати розділ "Надіслати до інших країн".

Нагадаємо, в середині травня "Нова пошта" відкрила два відділення у Великій Британії, а в кінці квітня перше відділення поштового оператора з'явилось в іспанській Барселоні.

Також у компанії похвалились досягненнями відносно зростання мережі відділень за 2023 рік. Так, мережа відділень та поштоматів "Нової пошти" в Україні за попередній рік збільшилась майже на 5000 одиниць, в результаті чого їх загальна кількість склала 27 050.

При цьому у 2023 році "Нова пошта" збільшила кількість доставлених посилок на 30% - за підсумками року компанія доставила 412 млн посилок та вантажів, з них 10,2 млн – міжнародних посилок.