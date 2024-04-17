"Нова пошта" знизила тариф на доставку для бізнесу, але є умова

Логістична компанія "Нова пошта" оголосила про зниження тарифів на доставку на 5% для бізнес-клієнтів, які користуються її складськими логістичними послугами.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Щоб скористатися знижкою, компанії потрібно укласти угоду на фулфілмент-послуги (комплекс операцій з моменту оформлення замовлення покупцем і до моменту отримання покупки), що включає зберігання, обробку, пакування та доставку товарів.

Щоб прискорити відправлення товарів, фулфілмент-центри тепер розташовані на сортувальних терміналах. Це дозволяє зберігати та обробляти замовлення на одному місці, що суттєво скорочує час на доставку. Наразі функціонують три таких центри: два у Києві та один у Львові.

Крім того, фулфілмент-склади тепер працюють цілодобово, дозволяючи приймати, обробляти та відправляти замовлення без перерв.

"Якщо, наприклад, клієнт у Києві замовить товар о 22:15 годині, то вже вночі співробітники фулфілмента приймуть це замовлення, запакують та відправлять. І зранку клієнт зможе отримати його там, де йому зручно — у відділенні, поштоматі або за адресою", - зазначають у компанії.

Додамо, "Нова пошта" вирішила дозволити безкоштовну переадресацію посилок по всій Україні, якщо вони ще знаходяться в дорозі. Замовити переадресацію можна через мобільний застосунок Нової пошти або бізнес-кабінет на сайті. Також у компанії похвалились досягненнями відносно зростання мережі відділень та поштоматів, яка за 2023 рік зросла майже на 5000 одиниць, в результаті чого їх загальна кількість склала 27 050.

Додамо, що за підсумками 2023 року "Нова пошта" доставила 412 млн посилок та вантажів, з них 10,2 млн – міжнародних посилок. Загалом кількість доставлених посилок збільшилась на 30%.