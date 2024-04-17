"Новая почта" снизила тариф на доставку для бизнеса, но есть условие

Логистическая компания "Новая почта" объявила о снижении тарифов на доставку на 5% для бизнес-клиентов, пользующихся ее складскими логистическими услугами.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы воспользоваться скидкой, компании нужно заключить сделку на фулфилмент-услуги (комплекс сделок с момента оформления заказа покупателем и до момента получения покупки), включающий хранение, обработку, упаковку и доставку товаров.

Чтобы ускорить отправку товаров, фулфилмент-центры теперь расположены на сортировочных терминалах. Это позволяет хранить и обрабатывать заказы на одном месте, что существенно сокращает время на доставку. В настоящее время функционируют три таких центра: два в Киеве и один во Львове.

Кроме того, фулфилмент-склады теперь работают круглосуточно, позволяя принимать, обрабатывать и отправлять заказы без перерывов.

"Если, например, клиент в Киеве закажет товар в 22:15, то уже ночью сотрудники фулфилмента примут этот заказ, упаковают и отправят. И утром клиент сможет получить его там, где ему удобно — в отделении, почтамате или по адресу", - отмечают в компании.

Добавим, "Новая почта" решила разрешить бесплатную переадресацию посылок по всей Украине, если они еще находятся в пути. Заказать переадресацию можно через мобильное приложение Новой почты или бизнес-кабинет на сайте. Также в компании похвастались достижениями относительно роста сети отделений и почтаматов, которая за 2023 г. выросла почти на 5000 единиц, в результате чего их общее количество составило 27 050.

По итогам 2023 года "Новая почта" доставила 412 млн посылок и грузов, из них 10,2 млн - международных посылок. В общем количество доставленных посылок увеличилось на 30%.