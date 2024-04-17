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Бизнес
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"Новая почта" снизила тариф на доставку для бизнеса, но есть условие

"Новая почта" снизила тариф на доставку для бизнеса, но есть условие
"Новая почта" снизила тариф на доставку для бизнеса. Фото: пресс-служба компании

Логистическая компания "Новая почта" объявила о снижении тарифов на доставку на 5% для бизнес-клиентов, пользующихся ее складскими логистическими услугами.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы воспользоваться скидкой, компании нужно заключить сделку на фулфилмент-услуги (комплекс сделок с момента оформления заказа покупателем и до момента получения покупки), включающий хранение, обработку, упаковку и доставку товаров.

Чтобы ускорить отправку товаров, фулфилмент-центры теперь расположены на сортировочных терминалах. Это позволяет хранить и обрабатывать заказы на одном месте, что существенно сокращает время на доставку. В настоящее время функционируют три таких центра: два в Киеве и один во Львове.

Кроме того, фулфилмент-склады теперь работают круглосуточно, позволяя принимать, обрабатывать и отправлять заказы без перерывов.

"Если, например, клиент в Киеве закажет товар в 22:15, то уже ночью сотрудники фулфилмента примут этот заказ, упаковают и отправят. И утром клиент сможет получить его там, где ему удобно — в отделении, почтамате или по адресу", - отмечают в компании.

Добавим, "Новая почта" решила разрешить бесплатную переадресацию посылок по всей Украине, если они еще находятся в пути. Заказать переадресацию можно через мобильное приложение Новой почты или бизнес-кабинет на сайте. Также в компании похвастались достижениями относительно роста сети отделений и почтаматов, которая за 2023 г. выросла почти на 5000 единиц, в результате чего их общее количество составило 27 050.

По итогам 2023 года "Новая почта" доставила 412 млн посылок и грузов, из них 10,2 млн - международных посылок. В общем количество доставленных посылок увеличилось на 30%.

Автор:
Татьяна Гойденко